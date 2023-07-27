生技展加持 保瑞捲土重來 和康生順藥漲停

聯準會如預期升息1碼，市場鬆一口氣，台股盤面上除AI和碳權熱潮延燒外，市場也聚焦今日正式開幕的亞洲生技展連動的生技股表現，在股王保瑞（6472）昨日重摔跌停後今日重新出發保住900關，激勵順藥（6535）、和康生（1783）同步漲停，台耀（4746）、皇將（4744）、松瑞藥（4167）、旭富（4119）、美時（1795）等同聲走揚。

生技產業年度盛事BIO Asia-Taiwan亞洲生技大展今日至30日於台北南港展覽館1館實體展出，線上展覽館同步開放，預期將吸引超過30國生技業者、藥廠、醫界、學界、投資人、健康產業、生技應用公司、金融專家共襄盛舉。

精準健康、CDMO是今年的兩大重點，也是台灣生技業發展的兩大焦點領域。股王保瑞（6472）於展前飆千金又跌跤，旗下安成藥的胃食道逆流學名藥Dexlansoprazole熱銷，挹注5至6月的EPS達9.74元，依購買分潤協議須回饋原大股東，獲利稀釋約2.96億元，使5至6月的EPS降為5.9元，法人初估若加計4月，上半年仍大賺逾兩股本，昨遭三大法人同步提款重摔跌停，今日止跌反彈一度攻高944元，穩住生技股多頭軍心。

保瑞強調，旗下自有胃食道逆流學名藥產品Dexlansoprazole美國市占持續領先，截至2023年7月除原有兩張學名藥證核可外，美國FDA尚未針對該品項核發新的學名藥證，預期近期市場競爭態勢應仍可維持相對穩定。

順藥（6535）重磅新藥傳捷報，急性缺血性腦中風LT3001劑型取得美國專利核准，專利期至2040年，將有助延長上市後專利保護期，提升LT3001國際授權價值，今日聞訊放量攻漲停，挺進波段高65.1元。

和康生（1783）第二季淨利達6,200萬元再創新紀錄，上半年稅後純益1.07億元，年增97.66％，EPS1.26元，逼近去年全年的1.65元，也超車2021年的1.21元，法人看好今年獲利將改寫新高，今日拉出長紅棒剽悍攻漲停，成交量放大至逾4千張。

生技專家指出，全球掀升息風讓不少生技新創公司籌資困難，帶動併購與授權案件大增，台灣股市火熱成為生技指數還撐在疫情前相對高點的少數市場，有望引領生醫公司來台掛牌，重掀資本市場熱潮。

寬量國際策略長谷月涵則指出，生醫產業列防禦性投資之一，乃因研發時間較長，且不受經濟景氣影響。受惠近期新藥取證加速轉化為商業銷售，台灣生醫產業資本市場成長啟動，2024年總體營收成長率預計將從2022年的15％成長至的18％。

（時報資訊 龍彩霖）

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