航運主角換人當？ 這類股蠢蠢欲動

台股今日重回17200關卡，不過AI過熱疑慮讓市場資金不再單壓一寶，早盤電腦設備與航運股雙強領軍，成為台股雙大主帥，不過隨著碳權交易所營運倒數計時，造紙股追上類股指數大漲6%，接棒拿下漲幅王。

航運股雖被造紙搶走鋒芒，個股全面走高仍呈現整齊漲勢，中航(2612)大漲逾8%，最為強勢；裕民(2606)、長榮航太(2645)、龍德造船(6753)皆有買盤進場，攜手上漲4%左右。新興(2605)、亞航(2630)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)等皆走高2%。

整體看來，散裝航運股最有人氣，中航強攻8%、裕民大漲4%，帶領新興、台航、四維航快樂出航。航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)皆獲外資穩定買超，盤中上漲1%。貨櫃三雄魅力稍減，陽明(2609)佇在平盤附近，長榮(2603)不到1%，僅萬海(2615)守住50元、上漲1.5%。

這幾年航運股一直是貨櫃與航空的舞台，不過這個趨勢有反轉跡象，裕民、台航皆在股東會透露，全球景氣將造別低迷狀況，加上美國擴大基礎建設，大陸也有經濟振興措施，各項利多加持下，散裝船市場需求增溫，裕民、台航皆看好下半年散裝船有望展開反彈行情。

中航董事彭蔭剛日前出清持股，影響市場信心，25日打到最低價36.85元，今日量能激增，支援多方反攻8%，成為航運股領頭羊。裕民本波下探到40元附近已見低接買盤，今日成功拿下5日線，反攻回到日前的起跌點。新興昨日見到外資、自營商小額買超，同樣脫離底部將挑戰月線。

（時報資訊 張嘉倚）

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