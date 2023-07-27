日月光法說前 外資評等上調 目標價曝光

日月光投控(3711)周四下午將舉行法說會，6月營收寫下今年新高，市場聚焦日月光先進封裝技術CoWoS、AI受惠程度、下半年產業復甦狀況，日系外資認為，產業前景仍較弱，觸底時程延長，但晶圓庫存今年底將去化完成，預估明年將進入恢復上升階段，且CoWoS具有潛在業務成長動能，將日月光評等上調至中性，目標價給予110元。

日月光周四股價持續在平盤之下整理，外資連兩日賣超，投信則連兩日回補，土洋對作氣氛濃。

日系外資表示，產業前景恐較弱，周期觸底時程拉長，關注明年復甦向上時間點。日月光投控6月營收467.22億元，月增1.04%、年減19.44%；第二季營收1362.75億元，季增4.11%，年減15.07%；累計上半年2671.66億元，年減12.36%。營收表現符合市場預期。

NVIDIA(輝達)正在推動非台積電供應鏈廠商擴大產能，外資認為，這將為2024年日月光旗下矽品精密帶來業績動能。目前日月光集團旗下矽品精密為NVIDIA提供了WoS流程，預估明年可望受益於NVIDIA需求的激增(CoWoS更新)，加上矽品產品認證目標，將助於耕耘市場的潛在催化劑。

（時報資訊 葉時安）