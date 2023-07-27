7/27盤中熱門焦點股

今（7/27）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）矽光出貨額將翻倍 聯亞攻頂

聯亞（3081）周四早盤甫開市跳高大漲，暫報103元，之後在連續買盤追捧下，於開盤8粉鐘內即強攻至漲停板鎖住，報109.5元，表現搶眼。

聯亞26日舉行線上法說會，財務長楊吉裕指出，2023年第二季起，來自美國Datacenter需求非常強勁，主要是大型網路服務公司建置AI相關資本支出需求，估出貨金額可望翻倍。

根據聯亞最大的矽光客戶的訂單預估，預計2023年出貨金額可以年成長一倍以上，2024年上半年與2023年同期相較，也會有倍數以上的成長。

中國大陸地區電信高階10G 25G LD整體需求，較2022年改善，聯亞的目標是希望第三季營收可以回到第一季3.27億元的水準。

楊吉裕指出，該公司主要客戶某美國大型網路公司，今年初開始量產800G的產品，目前的設計等同使用2組400G產品，每個收發器（Transceiver）對於雷射晶片（Laser Chip）的需求會增加一倍。

他預期，該公司矽光800G產品在今年第三季的出貨量將超過400G模組。矽光在800G採用率會比400G再高一點，800G矽光模組成本優勢明顯，該公司研判，應該比400G的產品採用率再增加。

而原本400G產品也會繼續出貨，2023年整體需求比年初預期高很多，主要用途與AI相關與網域控制站（DC）的建置。

針對美國總統拜登推動寬頻建設計畫，楊吉裕指出，美國市場甚大，寬頻百家爭鳴，以前是走有線電視方式，鋪設光纖只能在都會地區，主要是成本昂貴。市場上的說法是，拜登政策可望帶動光纖需求，但實際上是否認同度這麼高，他的看法較為審慎。

聯亞公告第二季營運仍呈虧損，由於美系手機相關消費性訂單較2022年同期減少，產品需求比預期弱，楊吉裕也在法說會對股東致歉。

聯亞第二季營收2.53億元，季減22.8％，毛利率14.9％，營業毛利為0.376億元，毛利率偏低的主要原因是營收大幅降低。

聯亞第二季營業損失為0.71億元，營業利益率-28.2％，營業費用1.08億元，較第一季增加約2,120萬元，其中，研發費用較上季增加1,500萬元。

第二季折舊金額約1.12億元，較上季呈小幅增加，匯兌收益820萬元，稅後淨損0.408億元，每股虧損（EPS）0.45元，連續二季虧損。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（2）自結Q2獲利季增近8成 承啟展歡顏

板卡廠承啟（2425）周四開高之後不回頭，早盤最低點即開盤價55.6元，最高價一度觸及59.2元，迄上午9：25的市價暫報58.2元，仍大漲6.2%，表現不錯。

承啟公告6月及第二季自結損益，對比去年同期適逢顯卡市價仍居高，及挖礦效益帶來的顯卡紅利拉高基期下，承啟單月及單季獲利皆有雙位數的年減幅，其中第二季自結每股稅後純益（EPS）0.63元，累加其上半年自結EPS達0.98元，為近五年來同期次高。

近日在AI題材激勵下，承啟股價翻揚、遭列注意交易資訊，26日公告營運自結數，其中6月合併營收年減16.3％、為4.72億元，自結稅前淨利0.35億元、年減16.67％，稅後純益0.12億元、年減47.83％，單月EPS為0.12元。

其第二季合併營收年減9.10％、為14.78億元，較上季增揚23.68％，單季自結稅前淨利1.04億元、年減16.13％，稅後純益0.61億元、年減39.6％，惟獲利表現明顯較第一季回溫、大幅躍升近八成，站上近三個季度以來高點。

今年上半年整體板卡市場仍處於加速去化庫存調整期，承啟顯卡產品主要出貨客戶以中系首大品牌七彩虹為最大宗，並受惠七彩虹於當地顯卡市場穩居市占之冠，訂單需求穩健。預期下半年隨中國消費市場動能逐步浮現，傳統旺季效益亦可望隨之回流，屆時亦將為承啟挹注營運動能。（工商時報 翁毓嵐、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台光電(2383)：第二季EPS達3元，毛利率登七季高點，開盤一舉漲停板，再締新高。

2.華泰(2329)：上半年每股盈餘0.98元，產業下半年持續反彈，爆量上攻漲停再創新高價。

3.緯創(3231)：出關前夕無慶祝行情，股價開高震盪，一度翻黑。

4.建準(2421)：受惠伺服器需求前景2024年好轉，高檔整理後再一攻，創高拚穩150元。

5.群電(6412)：AI伺服器營收佔比往高個位數挑戰，跳空攻高漲停板。

6.廣達(2382)：AI軍備競賽白熱化，美銀證調升目標價293元，聞訊彈升2.5%，追平前高266.5元。

7.敦陽科(2480)：上半年業績高歌，買盤點火攻漲停，改寫逾20年高價。

8.智原(3035)：第二季EPS降至1.66元，今年營收估年減高個位數，但看好IP業務成長，股價漲多，連二天重挫。

9.天鈺(4961)：面板景氣回溫，第二季淨利5.82億元，季增38.5%，每股純益3.13元。股價上攻。

10.聯電(2303)：下修今年展望，預估庫存調整延至第四季，股價開平走高，利空鈍化。

11.金居(8358)：跟隨AI趨勢布局，短多重新進場，股價帶量反攻。

12.台燿(6274)：第二季轉盈，上半年每股盈餘0.23元，今年業績將逐季成長，跟上AI浪潮強攻漲停。

13.廣明(6188)：母公司廣達添光環，子公司達明為全球第二大協作型機器人廠商，一度衝高大漲3%，續寫20年高價。

14.英業達(2356)：今日法說前獲外資連7買，股價走揚近3%，守穩5日線高檔區。

15.新光金(2888)：外資近5日買超10萬張，股價連3紅，今日衝高1.5%，拚返10元票面。

16.玉山金(2884)：三大法人聯手買超2.2萬張卡位，除權息首日漲勢溫吞，填權息路小碎步。

17.威剛(3260)：看好記憶體產業已築底，早盤止跌反彈，一度拉升至82元、漲幅逾6.5%。

18.系微(6231)：與NVIDIA緊密合作，搭上AI特快車，笑納2根漲停，站上波段高。

19.順藥(6535)：缺血性腦中風重磅新藥LT3001獲美國專利，股價飆上漲停價65.1元，寫波段高。

20.豐達科(3004)：手上訂單排到明年，今年業績看旺，急拉大漲8%，重登季線。

21.士紙(1903)：萬海股息近2億元入帳，7月營運進補，外資翻多買超1266張，急拉大漲6%。

22.聯亞(3081)：矽光需求強勁，早盤股價放量快攻鎖漲停109.5元。

23.華城(1519)：配息2.5元今除息，開盤秒填息後漲幅收斂。

24.和康生(1783)：今日生技展開跑，股價衝高7%。

25.愛普*(6531)：隨記憶體股買盤增溫，帶量強彈。

26.裕民(2606)：波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲105點，收1067點，漲幅11%，激勵股價反彈3%。

27.日月光投控(3711)：下午舉辦法人說明會，下半年業績增溫，股價平穩。

28.韋僑(6417)：RFID電子標籤應用隨工業4.0擴大出貨成長，推升接單強勁，股價走強約4%，站上所有均線。

29.正文(4906)：GPON與FWA需求推升2024年成長動能，早盤股價走揚約2%。

30.智擎(4162)：獲得再授權收入200萬美元，股價小漲逾2%。

31.亞聚(1308)：今日除息。EVA價格止跌回升，股價穩步上揚。

32.根基(2546)：今日除權息，早盤上漲4%，積極走向填權息之路。

33.中華(2204)：遭駭局部停產，利空鈍化底部墊高，早盤反彈3%以上。

34.堤維西(1522)：量能增溫搭配大盤走強攻勢，完成填息。

35.農林(2913)：擁有全台最大林場的碳權價值，資金積極進場卡位，走高半根漲停板，挑戰前高24.6元。

36.弘帆(8433)：今除息約5元，盤中積極填息。

37.喬山(1736)：商用連鎖健身房成長動能強勁，Q2營益率將挑戰4年同期新高。今早開平走高，重返8字頭。

（時報資訊 沈培華）

（4）下半年新品全力攻AI商機 訊連臉色紅潤

訊連（5203）近期已連續三個交易日穩步走高，不過，極短線面臨前波高點111元仍戒慎恐懼，從量能觀察，籌碼面尚稱安定，顯示基本面轉機做後盾，市場逢低布局意願相對濃厚。該股迄早盤9：34的市價暫報109元，淡定上漲2.35%。

訊連董事長黃肇雄指出「今年是非常AI的一年」，2023年將有11款生成式AI產品，下半年就有八款上市。另外，還有「酷AI」功能的產品約有20種，以及二款具備AI功能APP上線。

訊連科技26日舉辦法說會，第二季營收為4.46億元，年增0.8％，營業利益0.4億元，年減36.4％，稅後純益0.61億元，年減39.1％，每股稅後純益0.78元。累計上半年營收為8.76億元，年增6.4％，營業利益0.73億元，年減1成，稅後純益1.16億元，年減19％，每股稅後純益1.47元。

訊連解釋，第二季及上半年的獲利之所以較去年大減，主要是手機APP訂閱制的營收認列改採按月分期認列，才會有如此落差，如果還原成以往計算方式，第二季營業利益年增17.4％，上半年的營業利益年增92.4％。

訊連目前三大產品線已經貢獻營收占比達72％，三大產品線分別是B2C電腦創意編輯軟體、手機行動創作應用程式以及人臉辨識軟體；第四大產品線則電腦端的多媒體影音軟體，營收貢獻占比降至26％。

以人臉辨識軟體來看，第二季海外市場的新客戶來自於印度、印尼、韓國、西班牙及日本等等。美國方面因為人臉辨識有隱私爭議，市場推廣較為辛苦，因此行銷預算移至其他市場。

以電腦創意軟體及手機應用程式等兩大業務來說，正積極導入生成式AI等技術。

2023年訊連的研發可說是全力投入AI相關及生成式AI，目前推出三款生成式AI產品，包括AI Avatar虛擬人像、AI圖像生成器、AI貼圖生成器，下半年還會再推出八個生成式AI產品。

另一方面，手機應用程式將有兩款新產品的計畫，分別是Vivid AI，即圖像創作提供生成式AI功能，預計8月上線，而針對近期短影音的趨勢，規畫推出Vivid Cut應用程式，內鍵多種酷AI功能，預計第四季推出。

除生成式AI外，訊連還看好AI技術應用圖像及影音等應用，因此這些非生成式AI應用，該公司稱之為「酷AI」，今年預計有20款左右。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（5）CCL三雄同漲停 台光電逾1.5萬張買單高掛

CCL龍頭廠台光電（2383）第二季財報繳出亮麗成績單，每股稅後純益達3元，獲利季增108.3％，重返成長軌道，由於毛利率登七季高點，優於法人預期。

台光電早盤挾財報佳績，股價以跳空漲停開出，強勢鎖住漲停板，漲停板價位389元，截至9時20分為止，仍有逾1.5萬張漲停買單高掛。

在CCL龍頭強勢表態之下，台燿（6274）、聯茂（6213）等CCL三雄同登漲停，成為盤面上表現最整齊的次族群；銅箔廠金居（8358）也跟進勁揚逾6％。

而根據外資法人27日出具的最新報告，相較調高台光電2024年、2025年獲利估值，可望連二年獲利成長的預期，帶動CCL買盤。（工商時報 李淑惠）

（6）獲利轉佳 法人喊買國泰金等3檔金融股

受惠股市上揚、股息入帳及台幣走貶，上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘3,748億元，年減幅從雙位數收斂至8％，展望今年，法人預期資本市場好轉，加上防疫險理賠已告一段落，以正面的角度看待金融類股 ，維持富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）「買進」的投資建議。

今年上半年金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘3,748億元，年減 幅收斂至8％，其中銀行業獲利2,691億元、年增30％，證券期貨投信業501.4億元、年增51％，保險業虧轉盈556億元、年衰退67％。

群益投顧表示，獲利成長的主要原因在於受惠6月股市上揚、股息入帳及台幣走貶等影響，加上防疫險理賠已告一段落，整體金融業營運轉佳。另外，FED 如預期升息1碼，使基準利率區間來到5.25％-5.50％區間，但市場認為升息已達末端，整體金融市場波動降低，有利於金融業營運。

預期資本市場好轉，加上防疫險理賠已告一段落，以正面角度看待金融類股，維持富邦金、國泰金、中信金「買進」的投資建議，目標價分別為66.7元、51.5元、27.5元。（工商時報 方明）

（7）華泰第二季獲利衝高 股價今再登漲停

封測廠華泰（2329）第二季營運隨著記憶體市況出現改善並趨於明朗，該公司公布第二季獲利較上季大幅成長185.5％，第二季單季每股稅後純益0.72元，第二季獲利表現大幅優於市場預期，今（27）日盤中股價再拉出一根漲停板，股價連日創波段新高之下，今日股價已再創近23年新高。

在封測廠中華泰今年營運回升的腳步明顯較多數封測更快，第二季業績回升力道也相對強勁，本波股價自5月低點18.55元起漲，在業績展望及接單情況持續正向下，股價近2個月展現噴出漲勢，今日盤中股價再登上漲停價43.85元，不僅續寫波段新高，也是近23年股價新高，同時，近2個月的波段漲幅更達到136.39％。

華泰第二季營收39.98億元，較上季大幅成長22.91％，第二季稅後純益5.14億元，較第一季大幅成長185.5％，也較去年同期成長22.38％，第二季單季每股稅後純益0.72元。

華泰今年上半年營收為72.52億元，年減10.77％，上半年稅後純益為6.94億元，仍較去年同期衰退11.82％，今年上半年累計每股稅後純益為0.98元。（工商時報 張瑞益）

（8）AI高價股承壓 世芯痛失股后 緯穎跌破2,000元大關

美聯儲公開市場委員會（FOMC）如預期升息1碼，台股27日開高大漲，惟午盤遇壓，千金股再度面臨洗牌，人工智慧（AI）股首當其衝，世芯-KY（3661）下挫逾2％，遭大立光（3008）彎道超車，痛失股后大位，上周躋身「2千元俱樂部」的緯穎（6669）更重挫近4％，失守2,000元大關。

美國聯準會（Fed）於台灣時間27日凌晨宣布升息1碼，惟鮑爾重提未來行動仍需觀察更多經濟數據，重申將通膨率降至2％的長期目標，也透露「今年不會降息」，台股高價股承受本益比修正壓力。

其中，尤其千金股中AI題材股盤中下殺，包括股王信驊大跌逾3％，上周站上股后的世芯-KY也下跌逾2％，遭到鏡頭大廠大立光彎道超車，痛失股后寶座，大立光睽違四個交易日再度重返股后大位。

此外，緯創集團旗下小金雞緯穎更是開高走低，早盤一度大漲衝上2,125元，未能突破前高，隨後追價力道不足、股價走弱，10點過後正式翻黑，最低下探1,920元，一度重挫逾5％；「關禁閉」的緯創則是停損出清立訊持股衝擊餘波盪漾，盤中跌勢加劇，下殺低點150元，失守5日均線。（工商時報 鄭郁平）

（9）友達法說報喜 面板3虎狂賀

友達(2409)法說會報喜，第2季虧損大幅收斂，對於下半年面板景氣樂觀看待，今天拉出長紅，漲幅達到9％，創下今年新高價位。下周群創法說會接棒，群創(3481)、彩晶(6116)漲幅也都超過6％。

友達第2季營運動能大幅回升，財報優於預期，每股虧損0.63元。由於終端庫存維持健康，第3季迎來返校需求、第4季有年底節慶的銷售旺季，旺季將帶動備貨潮，預期第3季營運持續成長。

第3季大尺寸電視的趨勢將消化面板產能，面板持續漲價態勢不變，可維持10~15％季增，今天多數法人報告認為，第3季獲利仍然不易，但預估每股虧損可持續收斂至0.1到0.2元之間，最快第4季有機會實現由虧轉盈。

2024年隨景氣回溫，面板需求增加，TV銷售有望在通膨緩解下微幅成長，NB因應Window 10將從2025年退場，換機潮有利帶動出貨重回成長，面板廠稼動率可維持一定秩序，有利面板報價及面板廠營運表現。

美系外資報告則認為，面板進入循環週期拐點以及面板價格上漲有助於友達基本面提升，維持中立看法，目標價由19元提高到21元。（時報資訊 莊丙農）

（10）華紙漲停帶隊、碳權燒真的？專家這樣說

碳權概念股周四持續延燒，指標股華紙(1905)強拉漲停站上2年高，士紙(1903)、永豐餘(1907)、正隆(1904)跟進大漲5%起跳，榮成(1909)、寶隆(1906)、永豐實(6790)緊跟在後，推升造紙類大漲6%改寫1年半高，概念股農林(2913)同步大漲8%，碳排查概念走勢分歧，倍力(6874)續強、精誠(6214)走揚，東捷資訊(6697)觸跌停，叡揚(6752)跟進回檔。

碳交所8月高雄開張，將從碳盤查、碳捕捉、一直至碳交易，建立低碳產業鏈，打造全新的碳經濟商業模式。而金融總會日前通過「金融建言白皮書」期中報告，呼籲期交所發展自有碳權期貨商品交易，及引進國外碳權期貨及碳權期貨ETF，點火碳權概念股攻勢再起，今日由指標股華紙(1905)漲停點火概念股燒滾滾。

華紙(1905)建置台灣發電量最大生質能發電系統，每1000度綠電可申請1張綠電憑證，申請2萬張綠電憑證已開始交易，為建構固碳產業鏈，後續將持續聚焦固碳升質材料開發，提升產品附加價值，大搶綠金商機，在自營商連4買點火下，盤中放量攻漲停，委買張數高掛3萬張，挺進2年高點。

士紙(1903)業外兩大利多齊發，包括萬海近2億元股息入帳、7月營運進補；旗下最大開發案士林舊廠有重大進展，法人估開發利益上看400億～500億元，在外資翻多買超1266張助攻下，今日急拉大漲8%，站上逾1年半高。

永豐餘(1907)今年將擴大推動循環經濟並落實低碳、低耗能、以醣代塑為三大策略，持續朝再生能源及能源管理等五大目標邁進，提升ESG並為股東創造合理的長期投資價值邁向百年企業，近5日獲外資買超逾5千張，今日放量彈升6%，力返40元大關。

正隆(1904)拜紙箱出貨傳統旺季之賜有望增添營運動能，公司早已購地造林搶扮國內循環經濟、碳權管理先鋒，在外資反手買超逾千張、自營商連5買加持下，噴出大漲半根停板，追平前高35.45元。

歐盟碳邊境調整機制上路剩2年半，2050年超過130個國家要達到淨零排放，減碳商機正夯，以再生能源產業為主的「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」10月中登場，今年設有1250個攤位，規模比去年成長25％創新高。

分析師表示，短線在AI股漲多震盪之際，碳權、軍工、重電等題材股掀起補漲風潮，惟僅屬國內政策加持，指標股多頭續航力仍待觀察。另外，在資金外溢效應下，不僅碳盤查軟體股大漲，連帶其他營運與碳盤查軟體並無關聯的軟體族群也隨之起舞，切勿盲目追價。(時報資訊 龍彩霖)

（11）航運主角換人當？散裝族群蠢動

航運股今全面走高呈現整齊漲勢，中航(2612)大漲逾8%，最為強勢；裕民(2606)、長榮航太(2645)、龍德造船(6753)皆有買盤進場，攜手上漲4%左右。新興(2605)、亞航(2630)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)等皆走高2%。

整體看來，散裝航運股最有人氣，中航強攻8%、裕民大漲4%，帶領新興、台航、四維航快樂出航。航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)皆獲外資穩定買超，盤中上漲1%。貨櫃三雄魅力稍減，陽明(2609)平盤附近整理，長榮(2603)不到1%，僅萬海(2615)守住50元、上漲1.5%。

這幾年航運股一直是貨櫃與航空的舞台，不過這個趨勢有反轉跡象，裕民、台航皆在股東會透露，全球景氣將造別低迷狀況，加上美國擴大基礎建設，大陸也有經濟振興措施，各項利多加持下，散裝船市場需求增溫，裕民、台航皆看好下半年散裝船有望展開反彈行情。

中航董事彭蔭剛日前出清持股，影響市場信心，25日打到最低價36.85元，今日量能激增，支援多方反攻8%，成為航運股領頭羊。裕民本波下探到40元附近已見低接買盤，今日成功拿下5日線，反攻回到日前的起跌點。新興昨日見到外資、自營商小額買超，同樣脫離底部將挑戰月線。（時報資訊 張嘉倚）