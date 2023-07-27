華紙漲停帶隊、碳權燒真的？專家這樣說

聯準會如預期升息1碼，隔夜美股四大指數除道指連13紅、創下1987年1月最長紀錄外，其餘皆墨、費半下跌近1.5%，台股今日台積電(2330)小揚帶動下，AI概念熱度依舊，推升指數開高走高大漲百點，衝高17282點。觀察盤面表現，碳權概念股持續延燒，指標股華紙(1905)強拉漲停站上2年高，士紙(1903)、永豐餘(1907)、正隆(1904)跟進大漲5%起跳，榮成(1909)、寶隆(1906)、永豐實(6790)緊跟在後，推升造紙類大漲6%改寫1年半高，概念股農林(2913)同步大漲8%，碳排查概念走勢分歧，倍力(6874)續強、精誠(6214)走揚，東捷資訊(6697)觸跌停，叡揚(6752)跟進回檔。

碳交所8月高雄開張，將從碳盤查、碳捕捉、一直至碳交易，建立低碳產業鏈，打造全新的碳經濟商業模式。而金融總會日前通過「金融建言白皮書」期中報告，呼籲期交所發展自有碳權期貨商品交易，及引進國外碳權期貨及碳權期貨ETF，點火碳權概念股攻勢再起，今日由指標股華紙(1905)漲停點火概念股燒滾滾。

華紙(1905)建置台灣發電量最大生質能發電系統，每1000度綠電可申請1張綠電憑證，申請2萬張綠電憑證已開始交易，為建構固碳產業鏈，後續將持續聚焦固碳升質材料開發，提升產品附加價值，大搶綠金商機，在自營商連4買點火下，盤中放量攻漲停，委買張數高掛3萬張，挺進2年高點。

士紙(1903)業外兩大利多齊發，包括萬海近2億元股息入帳、7月營運進補；旗下最大開發案士林舊廠有重大進展，法人估開發利益上看400億～500億元，在外資翻多買超1266張助攻下，今日急拉大漲8%，站上逾1年半高。

永豐餘(1907)今年將擴大推動循環經濟並落實低碳、低耗能、以醣代塑為三大策略，持續朝再生能源及能源管理等五大目標邁進，提升ESG並為股東創造合理的長期投資價值邁向百年企業，近5日獲外資買超逾5千張，今日放量彈升6%，力返40元大關。

正隆(1904)拜紙箱出貨傳統旺季之賜有望增添營運動能，公司早已購地造林搶扮國內循環經濟、碳權管理先鋒，在外資反手買超逾千張、自營商連5買加持下，噴出大漲半根停板，追平前高35.45元。

歐盟碳邊境調整機制上路剩2年半，2050年超過130個國家要達到淨零排放，減碳商機正夯，以再生能源產業為主的「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」10月中登場，今年設有1250個攤位，規模比去年成長25％創新高。

分析師表示，短線在AI股漲多震盪之際，碳權、軍工、重電等題材股掀起補漲風潮，惟僅屬國內政策加持，指標股多頭續航力仍待觀察。另外，在資金外溢效應下，不僅碳盤查軟體股大漲，連帶其他營運與碳盤查軟體並無關聯的軟體族群也隨之起舞，切勿盲目追價。

（時報資訊 龍彩霖）

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