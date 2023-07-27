AI鏈高基期 蔡明彰預告緯創出關走勢

「萬般皆下品、唯有AI高」儼然成為台股近期寫照，資深分析師提醒，AI鏈高基期，如緯創今年來大漲4倍，廣達也狂飆2.7倍，以緯創明（28）日出關為例，要小心主力大戶趁利多發布盤中拉高的訊號，待利空重挫再進場，預料漲跌方向會與多空消息對作，且光寶科、廣達、緯創、華泰、宏碁、仁寶、英業達、神達等8檔，融資餘額7月來增逾1萬張，宜避免補跌時爆發人踩人慘劇。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，台股是全球反應AI題材漲幅最大者，但同樣也要檢視財報。智原Q2EPS1.66元低於Q1的2.02元，估Q3營收僅小增1％~3％，今年財測估減6％~9％，毫無成長，但訴求AI，今年來大漲173％，曾站上400元創天價。

AI伺服器的技嘉Q2EPS1.4元，較Q1的1.61元季減13％，今年EPS估與去年持平，AI伺服器部分當然成長，但其他營收比重更大的業務沒有成長，本益比33倍，但今年來股價狂漲215％。

PCB龍頭欣興Q2EPS1.57 元，較Q12.7元季減42％，上半年EPS4.27元，全年估9元，較去年20元大幅衰退，但7月來大漲15％。

再看AI鏈最具指標的兩檔廣達、緯創，6月EPS分別1元及0.62元，Q2財報及半年報都是明顯成長，但蔡明彰認為，利多底牌已打出來，股價今年來分別大漲270％及435％，緯創還是台股第1飆股，漲幅居然是輝達的2倍，這種高基期必然遭到修正，緯創在處置期間不跌反漲，股價創下新高，出關可能公布財報利多出盡而補跌。

但他強調，其實不要怕AI鏈補跌，如果長期看好，補跌後會有強大買盤進場，但補跌過程要小心主力大戶的出貨手法，利多發布盤中拉高，反而要小心，利空重挫才是買點，結論股價漲跌的方向會與多空消息對作。

像緯創這種今年大漲4倍的妖股，主力持股成本相當低，怎麼賣、怎麼賺，重點要出得掉，因此不能在處置期間壓低出貨，出關再拉高出貨。

緯創全數出清立訊持股，損失55億元，但先前已提列損失，Q3只需再提列4億元損失，對EPS影響0.13元，微不足道，蔡明彰分析，出清立訊是緯創的大利多，但從主力立場來說，緯創利多王牌打出來，股價再拉上來，就是出貨最好時機。

7月是AI鏈最狂熱的末升段，全靠散戶追價，形成散戶與法人的籌碼戰。7月至25日止，外資賣超集中市場865億元，投信也賣超169億元，合計賣超千億元，但勇敢的散戶接走籌碼，融資餘額大增267億元。

他也指出，7月來融資增加最多的個股，幾乎都是與AI沾上邊，包括光寶科3.5萬張、廣達2.5萬張、華泰、宏碁、緯創、仁寶、英業達、神達等，都增加超過1萬張。

以上次代表散戶籌碼的融資餘額來看，曾在2021年6月大增528億元，當時航運股大漲，帶動散戶追價情緒，結果2021年7月貨櫃3雄長榮、陽明、萬海創天價後反轉，提醒散戶們注意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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