AI＋碳權齊點火 叡揚等13檔資服股狂飆

台灣碳權交易所8月7日將成立，資訊服務廠商搶啖「碳盤查」大商機，加上微軟、Google母公司Alphabet上季營收、獲利傳捷報，人工智慧（AI）、資安驅動下，企業數位轉型浪潮延續，資服族群喜獲「AI＋碳權」雙題材點火，資通（2471）、凌群（2453）、叡揚（6752）、倍力（6874）等七檔逆勢拉漲停，再掀漲停潮。

資服族群「題材燒不盡」，除AI應用帶動市場對資安領域關注外，碳權交易所8月上路，未來企業購買碳權將導致製造成本上升，進行「碳盤查」就成為企業減碳基本功，吸引多家廠商紛紛推出碳盤查平台或管理系統，搶啖重要商機。

AI、碳權雙引擎拉動，國內資服、雲端運算、系統整合、解決方案等業者全面吸金，各家廠商搶發「碳財」不遺餘力，股價聯袂強漲。

資通、驊宏資、凌群、叡揚、倍力、虎門科技、系微，高達七檔全數逆勢飆漲停，智聯服務、東捷資訊也大漲逾8％，華經、緯軟、零壹、大世科漲幅則介於2％～5％，惟內、外資均少有著墨，僅緯創小金雞緯軟獲外資反手加碼559張，終結連三賣。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，碳權、軍工、重電等題材股，短線在AI股漲多震盪之際，固然有補漲機會，惟僅止於國內政策加持，相較受全球趨勢及科技巨頭背書的AI股，多頭延續力道恐仍相對疲弱，指標股續航力仍待觀察。

盤點目前有自行研發碳盤查商品之廠商，倍力自研產品「碳管家」與美商鄧白氏共同合作，與叡揚推出的「Vital NetZero零碳雲」同於1月上線；而東元集團旗下系統整合商東捷資訊5月也推出自研商品「碳捷流」，跨足ESG商機。

精誠有自行開發的「Carbon EnVision雲端碳管理系統」；凌群則是攜手新加坡能源新創公司Evercomm一同推出碳中和雲平台；此外，雲端服務商伊雲谷也看好碳盤查系統服務發展，預估年中可確定相關訂單並開始貢獻營收。

不過，華冠投顧分析師劉彥良也提醒，資金外溢效應下，不僅碳盤查軟體股大漲，連帶其他軟體族群也同步走強，但許多公司營運與碳盤查軟體並無關聯，呼籲投資人切勿盲目追價。

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