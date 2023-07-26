五利多加持 新光金等13檔金融股法人掃貨

美國聯準會（Fed）訂於台北時間27日凌晨發表利率決策，升息循環是否告終的最新訊號廣受各界關注，市場已展開布局並提前反映。看好利差擴大有利於獲利提升，外資法人26日搶先一步在台股大掃金融股，三大法人買超張數前十大中金融股高占七檔，金融股指數以1,686.71點寫下近14個月新高；美股方面，在Fed揭曉決策會議結果之前，雖三大指數開盤呈現平盤震盪，金融股同樣表現強勢，富國銀行盤初漲2.31％、美國銀行（BoA）與花旗銀行，分別上漲0.62％、0.44％。

另一值得注意的現象是美元指數的表現。去年9月Fed第五次升息後，美元指數一度飆升至114.1，隨後升息效應遞減，指數逐漸滑落，7月中旬一度跌破100，7月26日才回升至101附近。

由於美國6月通膨率下探到2年多新低，包括前聯準會主席柏南克在內多位專家認為，7月很可能這波緊縮循環的最後一次升息。如此將是去年3月啟動緊縮循環以來的第11次，而聯邦基金利率再加25個基點後，將升抵5.25％到5.5％區間，是2001年初以來新高水位。

目前市場最關切的部分，聚焦在是否釋出停止升息的承諾。嘉信理財首席固定收益策略師瓊斯（Kathy Jones）認為，不會有最後一次升息的承諾，Fed還不能放棄這個選項；Wilmington信託投資顧問公司首席經濟學家提利（Luke Tilley）則表示，最近兩次的升息沒有必要，「因為到了11月情勢會更明朗。」

至於美國升息對台股的影響，法人多強調金融股為最大的獲利族群。台新投顧副總黃文清表示，本周為超級央行周，國外央行陸續升息後，與國銀利差持續擴大，有利於銀行獲利成長，加上近期台股價量俱揚，有利於證券與壽險，整體來看，金控股營運展望持續正向。

值得注意的是，以外資為首的三大法人26日買超前十高股，以新光金近7.29萬張最多，其次為友達、玉山金及開發金各逾2萬張，國泰金、欣興、彰銀、台新金等都在1萬張以上，再加上陽明及臺企銀等，其中金融股高占七檔。

綜合投資專家看法，金融股擁五大利多：一、擁股價低基期優勢；二、銀行利差擴大；三、7月及8月是壽險大戶股息入帳高峰，獲利吃大補丸；四、保險業擺脫去年防疫保單的鉅幅虧損；五、台股連3個月價量齊揚，證券業獲利豐收。

專家指出，多方操作判斷最重要轉折支撐在上揚的季線，台股將向上挑戰17,800點，拉回可適時切入。

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