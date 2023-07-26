腳麻沒跑?長榮股息入帳 他曝攤平最佳時間

長榮今天股息入帳，總計發放1,481億元，42萬股東開心刷存摺，即使只有1張的小散戶，也可以有7萬元入帳。股市爆料同學會專欄作家秦暢秋表示，長榮的市值2,110億，等於除息款可以買70％的長榮股票，也就是當持有10張長榮，可以利用股利再買進7張，對於遇到股災腳麻沒跑的散戶，這是一個免費攤平的機會。

長榮今以100.5元開出，最低來到100元整數關卡，但隨即買盤簇擁拉高，最高漲至103.5元，尾盤以102元作收，漲幅2.3％，成交量3.49萬張；陽明走勢和長榮差不多，最終收46.9元、漲幅2.85％，成交量2.85萬張；萬海尾盤收49.45元、漲幅0.5%，成交量5,100張。

3大法人今同步買超長榮、陽明，外資買超長榮6,056張，投信買超166張，自營商則買超996張；外資買超陽明7,532張，投信買超291張，自營商買超1,100張。至於萬海，外資賣超204張，投信買超89張，自營商小買47張。

秦暢秋表示，如果運價不變，今年貨櫃三雄中只有長榮會賺錢，而且EPS上看20，他估長榮Q2和H1長榮分別為2.76元及5元，屌打一堆飆股，但陽明和萬海因為未分配盈餘稅會變虧損，因為怕被帶賽，所以除了昨（25）攤平一些外，他也留了一些錢在8/10附近公布半年報時當子彈。

萬寶投顧蔡明彰則表示，本周是關鍵的一周，聯準會升息1碼無懸念，如果聯準會結束15個月的升息循環，到明年3月至5月才降息，全球股市的主流板塊將產生移動。他指出，注意大盤月線K值已來到87％，預料在半年報截止公告的8月將來到嚴重超買的90％，資金將轉入低基期族群。

蔡明彰認為SCFI疫情起漲點847點，現在966點，6月最低924點，近一個月馬士基股價漲16％，長榮漲15％，未有明確利多，但股價築底反彈，可以留意低基期的貨櫃族群。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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