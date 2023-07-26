7月26日一分鐘強弱勢股

7月26日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

弘塑（3131）

10.00

股價整理多日後帶量攻堅漲停，投信再買超130張已連六日加碼

東哥遊艇（8478）

10.00

股價連拉兩根紅棒將挑戰前高668元，外資連兩日買超810張

光耀（3666）

9.70

低價電子股持續轉強攻堅，外資買超264張

五福（2745）

4.01

股價整理多日後轉強，站上五日線及季線

福邦證（6026）

3.44

下半年主辦承銷案業務看好，股價帶量站上月線

緯創（3231）

2.96

雖有處分立訊虧損逾55億元但股價震盪走揚，自營商單日買超2,906張

華城（1519）

2.91

股價震盪走揚高於五日線，後市業績成長題材仍看好

良維（6290）

2.91

股價震盪站上五日線及月線，但外資趁勢調節285張

陽明（2609）

2.85

法人單日買超8,923張，股價回升觸及五日線

亞泥（1102）

2.82

股價急跌後反彈，但法人賣超1,633張已連五日賣超

表：證券新聞中心

7月26日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

元山（6275）

9.96

股價連續急漲後拉回修正，外資賣超974張

保瑞（6472）

9.95

近日股價連續創高後回檔修正，法人中止連六日加碼轉賣超903張

智原（3035）

9.93

波段股價連續攻堅創高後拉回，但外資單日超1,207張

寶齡富錦（1760）

9.73

外資賣超472張，股價跌停創波段新低

川湖（2059）

7.09

近日股價連續上揚創高後回檔修正，跌破五日線面臨回測900元關卡

原相（3227）

6.77

外資連三日賣超1,938張，股價跌破五日線將回測月線

宏捷科（8086）

5.76

半導體股走弱整理，外資及自營商賣超641張

中美晶（5483）

5.70

法人連兩日賣超3,132張，股價跌破月線將回測季線

台燿（6274）

5.22

股價連續創高後回檔，但外資及投信買超4,741張

中裕（4147）

4.80

股價震盪整理跌破百元關卡，外資賣超711張

製表：證券新聞中心

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 證券組