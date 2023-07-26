7月26日一分鐘強弱勢股
7月26日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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弘塑（3131）
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10.00
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股價整理多日後帶量攻堅漲停，投信再買超130張已連六日加碼
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東哥遊艇（8478）
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10.00
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股價連拉兩根紅棒將挑戰前高668元，外資連兩日買超810張
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光耀（3666）
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9.70
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低價電子股持續轉強攻堅，外資買超264張
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五福（2745）
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4.01
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股價整理多日後轉強，站上五日線及季線
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福邦證（6026）
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3.44
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下半年主辦承銷案業務看好，股價帶量站上月線
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緯創（3231）
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2.96
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雖有處分立訊虧損逾55億元但股價震盪走揚，自營商單日買超2,906張
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華城（1519）
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2.91
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股價震盪走揚高於五日線，後市業績成長題材仍看好
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良維（6290）
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2.91
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股價震盪站上五日線及月線，但外資趁勢調節285張
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陽明（2609）
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2.85
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法人單日買超8,923張，股價回升觸及五日線
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亞泥（1102）
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2.82
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股價急跌後反彈，但法人賣超1,633張已連五日賣超
製表：證券新聞中心
7月26日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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元山（6275）
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9.96
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股價連續急漲後拉回修正，外資賣超974張
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保瑞（6472）
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9.95
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近日股價連續創高後回檔修正，法人中止連六日加碼轉賣超903張
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智原（3035）
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9.93
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波段股價連續攻堅創高後拉回，但外資單日超1,207張
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寶齡富錦（1760）
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9.73
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外資賣超472張，股價跌停創波段新低
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川湖（2059）
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7.09
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近日股價連續上揚創高後回檔修正，跌破五日線面臨回測900元關卡
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原相（3227）
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6.77
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外資連三日賣超1,938張，股價跌破五日線將回測月線
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宏捷科（8086）
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5.76
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半導體股走弱整理，外資及自營商賣超641張
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中美晶（5483）
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5.70
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法人連兩日賣超3,132張，股價跌破月線將回測季線
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台燿（6274）
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5.22
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股價連續創高後回檔，但外資及投信買超4,741張
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中裕（4147）
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4.80
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股價震盪整理跌破百元關卡，外資賣超711張
製表：證券新聞中心
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