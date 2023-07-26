外資狂掃金控股近6萬張 AI重點加碼這5檔

聯準會即將公布利率決策，美股4大指數收紅，道瓊指數連12紅。台股未脫離震盪格局，台積電、鴻海等權值股拉回，AI股廣達、緯創、光寶科續強，金融股集體反彈，漲幅1%以上有20檔，類股指數漲幅1.38%，成為撐盤要角。加權指數終場下跌36.34點，收17162.55點，成交量下滑為3630億元。

今天外資買超13.64億元，投信賣超19.97億元，自營商賣超20.71億元，合計3大法人賣超27.04億元。

今天金融股表現強勢，外資大力加碼，買超前10名有7檔是金融股，新光金敲進5.9萬張名列第一，累計連5買共10萬6727張。新光金近年股價長期在10元票面之下，就連10年線位置也在9.1元附近，近期經營團隊換血，這2天上漲收復10年線，但仍為最低價金控股。

除了新光金，名列外資買超前10的金融股還包括開發金、玉山金、國泰金、彰銀、永豐金、臺企銀。非金融股僅友達、欣興、群創3檔。

外資賣超個股以電機、重電股居多，第一名為東元2.85萬張，其他包括大亞、中興電、大同、華新等，在賣超前10名佔了5檔。

熱門的AI概念股，外資買超較多標的為欣興1.4萬張、光寶科6843張、英業達6326張、廣達5483張、宏碁5240張。

法人表示，7月以來台股融資一路上升，至昨天累計增加265億，但外資卻減碼886億，3大法人合計更減碼1072億，「法人丟、散戶撿」態勢相當明顯。加權指數今年來反彈21%，還原股息的加權報酬指數更已創歷史新高，AI股乖離過大，有過熱疑慮，投資人宜居高思危，勿貿然追逐熱門標的。

外資今天買超上市個股前10名為：新光金(2888)59172張、友達(2409)26613張、開發金(2883)20637張、玉山金(2884)19832張、國泰金(2882)16987張、欣興(3037)14327張、彰銀(2801)12828張、群創(3481)10101張、永豐金(2890)9253張、臺企銀(2834)8071張。

外資今天賣超上市個股前10名為：東元(1504)28545張、聯電(2303)11085張、復華台灣科技優息(00929)8556張、大亞(1609)7609張、中興電(1513)6616張、旺宏(2337)6515張、大同(2371)5706張、華邦電(2344)5702張、力積電(6770)5130張、華新(1605)5001張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

AI泡沫？華爾街大多頭拋3原因：還早得很

投信連10賣緯創 不信會越關越大「緯」

特斯拉加持 全球最大電池廠大賺 外資喊買