放眼長線復甦 凱基投顧重申看多國巨

台股電子類股走勢兩樣情，AI持續上攻，部分機構法人也開始留意股價落後標的，凱基投顧指出，國巨（2327）儘管因未分配盈餘稅導致第二季獲利不如預期，但市場需求可望於2024年上半年回溫，是長線利多，給予「買進」投資評等。

法人指出，國巨第二季營收季增3％，符合市場預估，其中，積層陶瓷電容（MLCC）營收較前一季回升5％，主因車用需求穩健、標準品庫存回補需求；單季毛利率33.2％，季增0.2個百分點、年減5.6個百分點，符合公司財測與法人預估，但落後市場預期；此外，業外利益13.6億元，包括匯兌收益8.5億元，優於市場預估。不過，認列未分配盈餘稅13億元，侵蝕每股稅後純益（EPS）3.15元。

凱基投顧指出，國巨經營管理階層預估，第三季營收將大致與前一季持平，不及市場預期的季增13％，係因智慧型手機與PC／筆電需求復甦不如預期，致使庫存調整期延長。展望第四季，儘管整體需求應已觸底，考量需求復甦的跡象有限，經營管理階層估計第四季營收仍將與第三季持平。

凱基投顧看好，未來能帶動股價的利多為市場需求可望於2024年上半年回溫、Telemecanique將於第四季併表，推測合理股價調整為640元，維持「買進」投資評等。

延伸閱讀

國巨：吃AI商機 客戶當後盾

未分配盈餘稅侵蝕 國巨Q2 EPS 8.92元

國巨、聯詠還有戲?郭憲政揭10檔進場時機