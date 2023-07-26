7/26上市、櫃企業營運快報

今（7/26）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半導體(8028)受惠先進製程帶動再生晶圓需求增加，2023年營運展望相對樂觀，預期營運可逐季成長，全年營收將再創新高、獲利亦可優於去年。同時，公司亦積極搶進先進封裝領域，目前進入測試認證階段，希望明年能對營運帶來貢獻。

此外，2.5D及3D先進封裝在AI應用驅動下需求暢旺，昇陽半導體對此積極卡位，再生晶圓中的測試晶圓（Test wafer）已有出貨，乘載晶圓（Carry wafer）則正在驗證，希望年底前完成。12吋晶圓薄化產品目前正在驗證中，預計明年可量產。

2.台股ETF今年人氣超旺，「國泰永續高股息ETF」7月25日規模來到2,234億，破百萬的受益人讓其他ETF都黯然失色，股價也在短短1個月間，即從6月27日的19.03元突破22元，來到7月25日的22.20元，股價持續創高！

引發網路熱烈討論「高股息ETF到底要繼續抱著還是出清呢？法人建議，第三季電子股旺季來臨，有助台股下半年走勢，加上國泰永續高股息ETF即將於8月中旬除息，投資人若要調節，可做一關鍵動作：將部分轉為「定期定額」，才不會錯失下一波行情。

3.日月光投控(3711)以永續經營為目標，依循ESG理念，實踐永續承諾，日月光更進一步推動至供應鏈及客戶端，以業界力量的匯集，強化為具韌性的產業鏈，共同提升永續的關鍵競爭力。日月光高雄廠資深副總周光春提及，日月光承諾2050年淨零排放，而溫室氣體範疇三，係高雄廠積極克服的挑戰。

以溫室氣體管理、減碳與抵換、循環經濟、供應鏈管理四大執行項目，推動廠內減量行動，並感藉由產學合作，挹注學界資源與深化的知識，從中獲得當寶貴的解析與建議，日月光攜手供應鏈掌握轉型契機，共同提高價值鏈影響力。

4.微軟、Google公布財報表現亮麗，顯示企業對於雲服務、AI運算需求有增無減，數位轉型浪潮延續，資訊服務及數位雲端多檔股票今天表現亮眼，資通(2471)、叡揚(6752)、倍力(6874)、東捷資訊(6697)、凌群(2453)都亮燈漲停，宏碁資訊(6811)、緯軟(4953)、精誠(6214)股價先行起跑，今天都創高壓回情況。

5.為讓旅人能夠釋放深層疲累，並卸除內心負能量，力麗馬告生態園區明池森林遊樂區將於8月及9月間，共舉行10場次「銅鑼頌缽音療．深度放鬆工作坊」，藉由銅鑼頌缽共振，平衡身體的能量中心「脈輪」，引導身心靈重新歸向平衡，享有恬靜安穩的內在。

6.搶中秋節送禮或自食商機，台北大直英迪格酒店推出「蝶舞」中秋禮盒，符合現代人注重健康取向，將月餅變得小巧精緻，內含蓮蓉蛋黃、棗泥桂圓、美人茶松子、伯爵茶柚、烏豆沙蛋黃、烏龍茶脆梅等6種口味月餅，以及3顆源自和果子的日式月餅：法式栗子、奶皇火山豆、五穀蔓越莓，每顆重約70公克。

9顆月餅每盒售價1,500元，8月31日前預訂享早鳥優惠85折1,275元，9月1日起陸續出貨，訂購30盒以上享單一地址免運優惠。

7.友達（2409）公告第二季財報，合併營業額為633.2億元，季增23.7％，稅後淨損約48.1億元，單季虧損大幅縮小，每股虧損0.63元。

8.「環保、循環經濟、高分子聚合產品」是新纖（1409）未來十年產品發展趨勢及投資重心；新纖（1409）指出，已與工研院合作，發展聚酯織物全循環技術，拓展聚酯回收產業應用商機。

9.友達(2409)公告以資本公積發放現金之配息基準日。

友達以資本公積發放現金股利每股0.8元。訂定除息交易日112年8月10日，除息基準日為112年8月18日。現金股利發放日期112年8月31日。

10.聯亞(3081)公布112年上半年財務報告：營業收入5.8億元，稅前淨損8888萬元，本期淨損7103萬元，歸屬於母公司業主淨損7103萬元，基本每股損失0.78元。