保瑞跳水失千金 長佳智能等生技族群重摔

保瑞失千金 生技風來雨急、AI醫療急殺

生技族群近期挾著生技展及AI醫療題材，不少個股狂飆，不過，今日賣壓大舉出籠，先前股價剽悍的長佳智能（6841）、明達醫（6527）跌幅都在8％以上，多頭潰不成軍，個股跌多漲少，股王保瑞（6472）也痛失千元大關，盤中一度探至925元。

保瑞6月營收11.42億元，年增185％，稅前盈餘1.76億元、稅後盈餘0.9億元，年增9％，每股稅後盈餘1.18元。累計5~6月稅前盈餘14.22億元，稅後盈餘10.39億元，年增158％，每股稅後盈餘5.9元，等於5月單月每股稅後盈餘約4.72元。

保瑞解釋說，今年1月下旬起於美國市場上市的自有胃食道逆流學名藥產品Dexlansoprazole，其營收及獲利皆遠優於當初收購安成藥業時所預估金額。因此根據與賣方簽訂的購買協議中「依照特定約定項目後之稅後營業淨利依約定比率進行分潤」，將優於預期而未估計在前期之或有對價超額部分於當期以「業外項目－透過損益按公允價值衡量之金融負債」表達，因此使得今年5、6月兩個月的稅後淨利減少約新台幣2.96億元。如將此一分潤項目調整還原，則2023年5月至6月兩個月來自本業實際營運之每股稅後淨利應為新台幣9.74元。

保瑞強調，旗下自有胃食道逆流學名藥產品Dexlansoprazole於美國市場佔有持續領先，且截至2023年7月，除原有之兩張學名藥證核可（Par、Twi）外，美國FDA尚未針對該品項核發新的學名藥證，預期近期市場競爭態勢應仍可維持相對穩定。

（時報資訊 財經內容中心）

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