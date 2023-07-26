42萬人快刷存摺 僅1張散戶也有7萬元入帳

最近是股利旺季，上市櫃公司在本周至月底，將有186家將發放股利，合計高達5,261億元，占今年全體上市櫃股息2.05兆元比重達25%，是今年度發放股利高峰。

其中，金額最高的是長榮今天（26日）發放1,481億元，其次是28日鴻海734億元、27日日月光投控384億元、26日台塑267億元、28日台達電255億元與南亞237億元。此外，現金股利將發放逾百億元的還有萬海、國泰金、台灣大、華碩、和碩、元大金等。

擁有42萬名股東的長榮去年EPS高達87.07元，每股配發現金股息70元，現金股息總金額約1481億元。就算只持有1張的散戶投資人，今天就會有7萬元入帳，如果抱10張就有70萬。

已填息17.5元 填息幅度25%

長榮上月30日除息，除息參考價為85元，今天盤中股價來到102.5元，已填息17.5元，填息幅度25%。

對於貨櫃航運景氣，長榮在今年股東會時釋出看法，總經理謝惠全表示，雖全球經濟成長動能減緩，但仍在正向發展軌道上，預期歐美通膨減緩情況下，下半年各國升息浪潮可望逐漸進入尾聲，全球景氣下行風險也將下降，帶動消費、就業與製造回穩。

謝惠全分析，國際海事組織減碳法規今年開始生效，要求船舶降低航速以減少碳排，航商須在航線投入更多船舶，以維持原本運能，而無法符合法規的老舊船舶將被迫拆解退場。綜合這些因素，預期可吸收約10%市場運能，減緩市場對運能過剩的疑慮。

謝惠全表示，俄烏戰爭仍是影響市況發展重要因素，如果戰事能終止，下半年貨量將比上半年來得好，至於運價仍將取決於運能供需。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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