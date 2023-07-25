14檔外資回頭敲 加碼逾千張

外資終結連三日賣超，25日轉為買超96.04億元，鎖定東元（1504）、面板雙虎、台積電（2330）等14檔個股回頭敲，買超都在1,000張以上；其中，亞泥（1102）更從連15日賣超57,659張，25日轉為買超1,940張。

外資過去三日連賣、合計賣超538.51億元，25日轉為買超96.04億元，扮演台股25日收盤大漲165點的重要功臣，外資25日回頭加碼股代表對台股重返多方操作的重要指標，備受市場關注。

篩選24日之前外資連賣、且連賣期間合計超過5,000張以上，而25日轉為買超1,000張以上，計有東元、群創、友達、中環、台新金、華泰、玉山金、建準、臺企銀、大亞、亞泥、中鋼、台積電、大聯大等14檔。

在外資回頭加碼股中，最受到矚目的是台積電，傳出將斥資900億元在銅鑼科學園區興建先進封裝CoWoS新廠消息，激勵封裝設備股25日齊揚，台積電更回神大漲11元、收在569元，外資也回頭加碼1,759張。

統一投顧董事長黎方國指出，持續看好台積電下半年獲利，以日前該公司法說會釋出的訊息來看，台積電今年獲利一季比一季好，過往最旺季在第三季，今年會延後到第四季，目前股價偏低，看好股價表現。

統一投顧研究部認為，第三季將支撐電視面板報價維持10％～15％季增，而IT資訊方面預期上半年去化庫存完畢後，下半年重回成長動能。儘管市場擔心第三季積極備貨或將提前透支第四季拉貨動能，但在面板產業供給有序下，面板報價不會再出現急跌，預期友達與群創將於第四季實現虧轉盈。

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