外資回頭買+股利發放潮 5,200億活水來

台積電加速AI投資及本月將是美國聯準會（Fed）最後一次升息，激勵外資25日回頭買超台股96.04億元，終止連三日賣超，外資鎖定布局台積電、華碩等重量級個股，帶動指數大漲165點，即將收復17,200點。台股分析師表示，上市櫃公司進入股利發放高峰，目前至7月底逾5,200億元，增添台股資金行情。

台積電加速AI投資，斥資900億建銅鑼先進封裝CoWoS新廠的利多齊發，外資25日回頭買超台積電1,759張，終止連三日賣超，雖然買金額不大，少於10億元，但具有法說會後利空出盡的意味，帶動台積電25日股價收高569元漲幅1.97％，貢獻指數漲點95.97點，終場台股上漲165點收在17,198點，站回10日線，即將收復17,200點，成交值為4,294億元。

台股25日有44檔漲停，熱門漲停股有台燿、材料-KY、東元、廣明、微星、士紙、華孚、辛耘、研揚、明達醫、長佳智能等，僅有2檔跌停，多頭氣勢強勁。

整體外資25日買超96.04億元，終止連三日賣超；至於外資台指期25日淨多單增加653口至4,933口，同步在期現貨偏多。

康和證券投資總監廖繼弘表示，美國AI主流股輝達、微軟等已回測月線支撐，台股的AI強勢股適度進行換手，類股健康輪漲，有利於台股，考量美股那斯達克、費城半導體指數指數回測月線，影響台股電子股走勢，大盤指數將在17,000點到17,500點區間震盪。

中信投顧認為，從7月18日見波段高17,401點拉回至今仍未再突破前高，短期下滑趨勢尚未扭轉，緊接有聯電、聯發科即將召開法說會，因智慧機及消費性電子的市況偏空，大盤仍有向下尋求另一有效支撐疑慮，後續觀察，美國重量級科技股財報、及美、歐元區及日本等進入超級央行周，將是否影響外資對台股的操作。

台新投顧副總黃文清表示，本周至7月底台股上市櫃公司即將發放超過5,200億元現金股息，其中26日有長榮1,481.49億元，國泰金132億元，元大金100億元，台灣大121.28億元，國巨41.86億元；27日有華碩的111.4億元，日月光投控384.82億元，28日有台達電255億元，鴻海734億元等，由於盤勢逢多頭市場，投資人領到現金股息後會再投入股市，增添大盤的資金動能。

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