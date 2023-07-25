7月25日一分鐘強弱勢股

7月25日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

華泰（2329）

10.00

外資由賣轉買超3521張，股價帶量續創波段新高

邁達特（6112）

10.00

外資由賣轉買超2,460張，股價將挑戰前高82.6元

聯茂（6213）

9.99

自營商連續九日買超，股價帶量創波段新高

元山（6275）

9.92

低價散熱股落後補漲創波段新高，外資買超208張

微星（2377）

9.90

股價落後補漲創波段新高，外資買超1,383張

東元（1504）

9.87

法人單日買超2.17萬張，股價量價齊揚創波段新高

新漢（8234）

9.87

下半年營運轉機帶動股價創高，外資連三日買超

精誠（6214）

9.77

微軟擬推動收費機制帶動相關商機，股價即將挑戰前高118.5元

宏碁資訊（6811）

9.37

雲端服務商機前景佳，投信買超208張已連六日加碼

波若威（3163）

7.30

股價震盪整理後再轉強站上五日線，但外資趁勢調節1,021張

表：證券新聞中心

7月25日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

雙鴻（3324）

9.76

股價創高後拉回面臨300元保衛戰，外資賣超1,793張

廣運（6125）

7.44

法人連兩日賣超5,922張，股價跌破百元關卡

健策（3653）

7.00

高價股持續高檔震盪整理，投信賣超717張已連四日減碼

金像電（2368）

6.10

股價創高後拉回整理，外資連兩日賣超4,810張

大聯大（3702）

5.47

法人賣超1,460張已連五日賣超，股價面臨50元關卡保衛戰

勤誠（8210）

4.84

股價連續攻堅後回檔整理，外資賣超515張已連四日減碼

M31（6643）

3.60

股價千元關卡上反壓，法人單日調節135張

仲琦（2419）

2.82

股價創高持續拉回整理，但外資轉買超913張

昇貿（3305）

2.68

股價震盪拉回守五日線，外資連賣四日後已轉買超114張

啟碁（6285）

2.68

法人連兩日賣超5,364張，股價將回測百元關卡

製表：證券新聞中心

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