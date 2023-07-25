7月25日一分鐘強弱勢股

外資由賣轉買超3521張，股價帶量續創波段新高

外資由賣轉買超2,460張，股價將挑戰前高82.6元

自營商連續九日買超，股價帶量創波段新高

微軟擬推動收費機制帶動相關商機，股價即將挑戰前高118.5元

雲端服務商機前景佳，投信買超208張已連六日加碼

波若威（3163）

7.30