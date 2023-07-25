7月25日一分鐘強弱勢股
7月25日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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華泰（2329）
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10.00
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外資由賣轉買超3521張，股價帶量續創波段新高
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邁達特（6112）
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10.00
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外資由賣轉買超2,460張，股價將挑戰前高82.6元
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聯茂（6213）
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9.99
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自營商連續九日買超，股價帶量創波段新高
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元山（6275）
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9.92
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低價散熱股落後補漲創波段新高，外資買超208張
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微星（2377）
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9.90
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股價落後補漲創波段新高，外資買超1,383張
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東元（1504）
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9.87
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法人單日買超2.17萬張，股價量價齊揚創波段新高
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新漢（8234）
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9.87
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下半年營運轉機帶動股價創高，外資連三日買超
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精誠（6214）
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9.77
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微軟擬推動收費機制帶動相關商機，股價即將挑戰前高118.5元
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宏碁資訊（6811）
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9.37
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雲端服務商機前景佳，投信買超208張已連六日加碼
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波若威（3163）
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7.30
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股價震盪整理後再轉強站上五日線，但外資趁勢調節1,021張
製表：證券新聞中心
7月25日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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雙鴻（3324）
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9.76
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股價創高後拉回面臨300元保衛戰，外資賣超1,793張
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廣運（6125）
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7.44
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法人連兩日賣超5,922張，股價跌破百元關卡
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健策（3653）
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7.00
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高價股持續高檔震盪整理，投信賣超717張已連四日減碼
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金像電（2368）
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6.10
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股價創高後拉回整理，外資連兩日賣超4,810張
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大聯大（3702）
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5.47
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法人賣超1,460張已連五日賣超，股價面臨50元關卡保衛戰
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勤誠（8210）
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4.84
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股價連續攻堅後回檔整理，外資賣超515張已連四日減碼
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M31（6643）
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3.60
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股價千元關卡上反壓，法人單日調節135張
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仲琦（2419）
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2.82
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股價創高持續拉回整理，但外資轉買超913張
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昇貿（3305）
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2.68
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股價震盪拉回守五日線，外資連賣四日後已轉買超114張
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啟碁（6285）
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2.68
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法人連兩日賣超5,364張，股價將回測百元關卡
製表：證券新聞中心
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