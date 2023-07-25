外資買超117億 台積回神 台股量價曝趨勢

三大法人買超台股117.72億元

台股今天漲165.28點，收在17198.89點，成交值新台幣4192億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超117.72億元。

自營商買超7.5億元，投信賣超6.92億元，外資及陸資買超117.14億元。

（中央社）

台積電漲11元 台股勁揚165點逼近17,200點

台股今天開高走高，最高來到17270.2點，大漲236.59點，但收在17198.89點，未能站上17200點。

加權指數終場收在17198.89點，大漲165.28點，漲幅0.97%，成交值新台幣4192億元。

台積電收在569元，漲11元，漲幅1.97%。創意盤中一度大漲6.89%，但收在1885元平盤價；世芯-KY盤中漲4.52%，收在2210元，也是平盤。

AI伺服器概念股廣達盤中勁揚7.24%，收在平盤248.5元；技嘉一度大漲7.89%，但收在352.5元，下挫0.56%。

亞洲生技大展將在27日揭開序幕，生技股王保瑞在平盤價1010元上下游走，終場收在1005元，下跌0.5%，仍力守千元大關。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，近期國際股市受到美聯準會（Fed）利率會議、財報公布影響，因近期美國物價指數下滑，市場預期聯準會官員先前鷹派說法可望在此次利率會議轉中性，7月升息後，這波升息有機會告一段落；加上美企業財報優於預期帶動美股漲勢，也牽動台股走揚。

蔡明翰指出，只要資金持續流入台股，市場熱度不減，當沖賺價差的投資人就會存在，在資金集中電子股的情況下，非電族群較不易有表現。

（中央社）

《盤後解析》台股再戰前高 美股給力與否是關鍵

市場預期聯準會升息接近尾聲，隔夜美股全面收高，帶動周二台股開高，在AI當道下，電子股相關概念股直沖天際，指數收復所有均線，一度站上17200點，終場收在17198.89點，上漲165.28點，漲幅0.97％，成交金額4192億元。

電子股仍是多頭要角，占大盤資金比重近75％，今天在電子股領軍下，再度放量演出。台積電(2330)、鴻海(2317)分別收漲1.97％及3.7％，穩定大盤指數，中小型股以上市櫃AI相關的資訊服務、數位雲端類股表現最佳，精誠(6214)、邁達特(6112)、智聯服務(6751)、伊雲谷(6689)、宏碁資訊(6811)、東捷資訊(6697)都呈現強漲表現，上市資服類股漲幅5.34％居各類股之冠。

生技展本周開展，葡萄王(1707)、科研(1786)、晉弘(6796)、明基醫(4116)、鈺緯(4153)、安克(4188)、明達醫(6527)、長佳智能(6841)、商之器(8409)多頭簇擁。

加權指數重新站上所有均線，日KD向下開口收斂，成交金額連續三天突破4000億元，量價呈現多頭格局，再戰前高機率大。

惟指數接近前高，震盪難免，美聯準會升息在預期之內，且本周AI重量級大廠Microsoft、Google、Meta都將在本周公布財報，激勵效果仍有，但也需留意美股漲多修正。

（時報資訊 莊丙農）