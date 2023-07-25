生技展來了 CDMO廠秀肌肉 3檔可望吃肥單

亞洲生技大展即將在周四（27日）開展，今（2023）年為解封後首次展會，參展規模為歷屆之最，共計19個國家、800家廠商參展、設立2,000個攤位，為全球3大生技展覽之一，其中最受矚目的論壇主題是委託開發暨製造服務（CDMO）。

2023年大會主題為「擁抱亞洲生技動能Embracing Asian Dynamics」，聚焦國際投資趨勢、創新技術療法與市場供應鏈三大議題，今年首次成立「委託研究機構」（CRO）專區，展示臨床實驗與研發能量；國內生技大廠保瑞（6472）、台康生技（6589）、台耀（4746）、大江（8436）、中裕（4147）、永昕（4726）等多家廠商紛紛趁勢大秀肌肉，展示各自CDMO量能。

法人表示，電子股受美股和景氣影響，多頭氣勢有偃旗息鼓現象，生技股在生技月話題激勵下，可望接棒成資金避風港，其中又以CDMO股在業績和導入抗體藥物複合體（ADC）、核酸藥物等製程生產，可望透過生技展開啟國際鏈結，加入生技主流趨勢行列，再創營連利基。

隨著需求高漲，CDMO產業年複合成長率推估達14％，2025年產值將突破1,000億美元，全球CDMO廠加緊腳步擴大產能，其中保瑞、台康生技、永昕等後市最被看好，最機會吃下肥單。

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（旺得富理財網 黃順德）

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