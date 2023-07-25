水泥類指飆上5日線 這檔爆量漲停衝第一

台股今日在台積電（2330）彈升、泛AI族群續輪攻帶動下，一度飆升逾200點，直接衝過5日線、17200關，盤面各大類股漲多跌少；其中，水泥類股在環泥（1104）挾量攻上漲停，激勵幸福（1108）跟漲逾3％，兩大龍頭台泥（1101）、亞泥（1102）也攜手揚升，帶動嘉泥（1103）、東泥（1110）等紛紛走高，拉抬水泥類指強彈逾2％，一舉收復5日線，類股漲幅名列前茅。

環泥（1104）股價於6月中旬衝高至31.9元波段高價後，即持續於高檔震盪整理月餘，上周下半開始爆量回檔，由於股價震盪劇烈，於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨公布112年6月營收4.71億元，稅前淨利3.6億元，歸屬母公司業主淨利2.94億元，每股盈餘0.45元，股價也於盤中低探至27.05元、齊頭前低，但今日又爆量強彈，盤初開高在28.5元後，近10：00即衝上漲停鎖死，目前成交量突破6000張，漲停價仍有約500張買單排隊。環泥目前的混凝土銷售主要分布中南部，台南市為第一大廠，在高屏也居領導地位，未來幾年，環泥將透過逐漸北上，擴大營業據點。環泥看好竹科、中科的發展，目前正在新竹、台中地區尋找適當地點設廠。以籌碼面觀察，環泥7月以來遭外資賣超3863張、投信買超13張、自營商賣超14張，三大法人合計賣超3864張。

老大哥台泥（1101）近年積極轉型，旗下能元小港廠Q3投產、訂單滿手，帶動今日交投升溫，股價也漲逾2％，不僅順利收復5日線，更一舉攻克月線，目前最高來到37.65元。台泥旗下能元科技第4季預計將原本生產高鈷及低鎳電池的南科一廠拆除重新規畫，配合全面自動化設備換裝，預期將花4年以內的時間完成轉型，積極搶攻高鎳電池市場商機。另，台泥目前也積極活化資產，台泥指出，未來將把竹東廠打造成當地指標生活圈，此開發案將使竹東從過往工業區，蛻變為永續生活示範區域。至於台北基隆廠、高雄鼓山廠資產活化，台泥指出，尚有許多開發案在洽談規畫中。以籌碼面觀察，台泥7月以來遭外資賣超7萬9983張、投信賣超2102張、自營商賣超1995張，合計三大法人賣超8萬4080張。

（時報資訊 李慧蘭）

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