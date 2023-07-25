中美晶一度填息8成 聚焦潔淨能源和半導體

中美晶(5483)今天除息，今年配發9元現金股利，除息參考價為171.5元，今盤中最高價為179元，填息率逾8成。

中美晶表示，公司以潔淨能源和半導體作為事業兩大主軸。在潔淨能源方面，中美晶透過多元化佈局，提供全面性的能源應用與服務，除了在太陽能產業鏈垂直整合，亦延伸事業觸角至光電案場並從事維運管理，更透過轉投資盛達電業及聯齊科技以深化合作。盛達深耕光電及儲能領域，同時積極布建海陸域運具電動化，聯齊專注發展智慧電網及能源物聯網。藉由與潔淨能源的業者建立策略同盟，中美晶進一步跨足於儲能、微小電網整合廠及運具電動化。

除此之外，中美晶也積極拓展風電、水力等多樣化潔淨能源、跨入綠電開發及銷售等領域，擴大潔淨能源事業版圖，從能源的提供者延伸至能源解決方案的提供者，深化綠能產業布局。在太陽能方面，中美晶預計在明年初推出高效率TOPCon產品。

中美晶的轉投資，除了環球晶之外，還有宏捷科(8086)、朋程(8255)等。中美晶今年上半年累計合併營收為412.2億元，較去年同期增加5.59％，為歷年同期最高。對於今年太陽能事業展望，中美晶指出，台灣市場來看，第三地模組進口對於本土太陽能製造廠商也造成壓力，平均出貨單價ASP下滑，也影響了整體的營收表現，預期今年營收會比去年稍差。

（時報資訊 任珮云）

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