AI股為何如此強勢？謝金河深度剖析1變數

台股近日陷入盤整，在萬7關卡附近震盪，但盤面熱門股AI供應鏈相關族群卻持續強勢，廣達、技嘉、華碩都亮燈漲停，廣達市值衝上9598億元，超越台達電，成為台股市值第4大個股，僅次於台積電、鴻海、聯發科。財信傳媒董事長謝金河昨晚在臉書以「慘業與旺業：中國變數！」為題發文，深度分析AI概念股飆漲背後的原因。

謝金河寫到，台灣的資本市場又有新的變化，廣達漲停，市值逼近一兆，超越台達電，成為第四大市值企業，所有AI伺服器相關公司股價都飛騰，這種全面擴散的漲勢，已經潛藏巨大風險，很多法人高檔供應籌碼，像光寶科技，外資今年賣超近廿萬張。台灣先生谷月涵出來示警說台灣AI股有泡沫！

謝金河說，這次AI產業鏈股價漲得如此霸道，很重要的原因是排除中國的供應鏈，因為伺服器攸關安全及運算，連零組件也排除中國供應鏈，台灣的伺服器供應鏈因此而奔馳，AI伺服器產業成為擋不住的旺業。

過去廿年來，台灣也有很多產業大家都看好，且卯足全力，最後卻淪為「慘業」，從面板，太陽能模組，到LED，甚至是2015年的DRAM，號稱是四大慘業。這四個產業都有一個共同的特質，中國形成國家隊，用國家補貼，把整個產業殺成紅海。

下一個是電動車，電池及充電椿

最慘的是面板，2006年許文龍先生說，面板產業是他一生僅見百年以來最好的產業，沒想到，很快殺成紅海。更慘的是太陽能電池模組，台灣的益通曾經漲到1205元，最後變成壁紙下市，茂迪最高漲到965元，最慘跌到3.84元。再來是被三安光電及木林森打趴在地的LED產業。DRAM在2015年從茂德倒閉，到爾必達破產，力晶半導體下市，這也是「慘業」的代表作。

在投資市場，投資人要留心所有中國強勢產業，很可能因為國家補貼帶來的價格殺戮，這次美國晶片戰爭很可能是救起整個產業的重要關鍵，也許若干年後會看得更清楚。到今天為止，太陽能光電，面板，LED仍未脫離苦海。

下一個是電動車，電池及充電椿，這也是中國橫掃世界無敵手的產業，中國的電動汽車產業老早已殺到紅海，鴻海的MIH已經成軍四年，如今仍猶抱琵琶半遮面，看起來挑戰很大。

謝金河強調，這次AI伺服器的熱效應，其實也給市場一個很大的啓發，避開中國殺戮，這個產業才有大機會！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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