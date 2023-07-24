7/25盤前》高鎳電池搶電動商機 這檔加分

台股今（7/25）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.人工智慧（AI）相關下游硬體持續扮演台股領頭羊，隨ODM領頭羊股價墊高，ABF與銅箔基板（CCL）指標股不甘寂寞，24日再度奮起，高盛證券在這二個次族群中分別最看好欣興（3037）與台燿（6274），近日雙雙上調股價預期至245元、160元，居市場最高。

2.晶圓代工廠聯電及封測廠龍頭日月光法說會先後在26日及27日登場！台積電上周法說會後，市場再度聚焦先進封裝技術CoWoS，外傳聯電及日月光營運將受惠CoWoS外包需求，惟來自半導體供應鏈消息指出，目前聯電及日月光和CoWoS相關營運比重都僅在「低個位數」，今年實際受惠程度有限，但日月光在AI、車用、HPC及伺服器等帶動下，第三季營收可望較上季呈現雙位數成長。

3.人工智慧（AI）伺服器股如噴射機起飛，電子五哥龍頭廣達24日股價強收漲停248.5元，續寫23年來新高價，並推升市值飛越9,000億元，且直衝至9,598.6億元，單日市值大增近870億元，超車中華電及台達電，成台股市值四哥，蓄勢衝刺兆元大關。

4.AI熱潮推升台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，據了解，經過近二個月跨部會協商，竹科管理局日前正式發函，同意台積電取得竹科銅鑼園區約7公頃土地。台積電將斥資900億元，打造國內最新CoWoS先進封測廠，預計2026年底建廠完成、2027年第三季開始量產。

5.材料-KY（4763）因股價近期波動達公布注意交易資訊標準，24日公告自結5月稅後純益3.69億元，超越去年第四季獲利3.61億元表現，年增813％，單月EPS高達5.19元、年增711％。

材料-KY今年第一季稅後純益5.33億元、年增37％，每股盈餘7.44元。在5月獲利暴衝下，第二季可望創下連續四個季度賺逾半個股本的表現，上半年獲利將較去年同期超車增長，EPS再度交出一個股本以上成績。

6.美國最新經濟數據憂喜參半，於此同時，投資人靜待美企財報以及聯準會利率決策，華爾街股市24日小幅開高，道瓊工業指數盤中最多曾漲逾210點，終場漲幅縮窄至183點，為連續第11個交易日收漲，創下2017年2月以來最長紀錄。

道瓊工業指數上漲183.55點，或0.52%，收35,411.24點；標普500指數上揚18.30點，或0.40%，收4,554.64點；那斯達克指數上漲26.06點，或0.19%，收14,058.87點；費城半導體指數下跌6.53點，或0.18%，收3,692.32點。

7.台泥企業團因應動力電池市場需求轉變，宣布轉投資能元科技的南科一廠轉型，將拆除原本生產高鈷及低鎳電池的生產線，重新規畫為高鎳動力電池的生產基地，預計四年之內完成。

台泥指出，預計今年第四季能元南科一廠將完成全面自動化設備換裝，瞄準精密研發與製造的高鎳動力電池，鎖定電動飛行器（eVTOL）、電動超跑、電動重機等高階應用。(閱讀全文)

8.散熱模組大廠奇鋐（3017）因近期股價達到注意交易資訊標準，應主管機關要求先行公布最近期獲利，惟隨著6月單月EPS 1.01元披露，第二季EPS 3.18元、上半年EPS 6.03元也跟進出爐，換算今年獲利幾近以每個月賺1元的速率往前推進，成功推升上半年EPS 6.03元寫下歷年同期新高紀錄。

9.資產股士紙（1903）業外兩大利多齊發，成市場吸金焦點，一最大筆投資配息將入帳，士紙持有萬海（2615）逾3.78萬張，萬海配息5元、現金股息近2億元25日入帳，士紙7月營運進補；二旗下最大開發案士林舊廠有重大進展，第四季將審議歷史建築修復再利用計畫、提交都更事業及權變計畫，法人估此案開發利益上看400億～500億元。

10.颱風近逼，然美科技股財報、台股重量級法說、超級央行周「三大變數」搶先席捲股市，市場資金「停看聽」，新台幣延續上周貶勢，台股24日早盤重挫下探16,941.15點，惟AI股銜命護盤弭平下殺危機，終場順利翻紅收上17,033.61點，「萬七」以及月線保衛戰又挺過一關，法人指出，台股短線「萬七」有撐，後續走勢仍須觀察美股表現。

11.證交所24日公布，6月全體證券商獲利超過百億元，稅後淨利衝上108.14億元，較5月大幅成長48.86億元，月增率82.42％；累計上半年全體證券商稅後淨利363.94億元，年成長179.41億元、幾近翻倍，年增率高達97.23％。

12.永彰（4523）積極拓展熱管理解決方案業務，成功搭上近期散熱題材發燒列車，股價連兩日走強。永彰表示，近兩年全力拓展熱交換車用產品AM（售後維修）業務，已有顯著成果，除去年AM業務毛利倍增，公司在熱管理相關產品發展也積極介入非車用領域，將成業績成長動能。

13.因面臨庫存調整、股價一度低迷的自行車產業，在美系與日系外資出具的最新報告中，同步看好雙雄巨大（9921）、美利達（9914）受惠大陸自行車市場熱銷，帶動大陸營收激增，加上庫存調整逐漸進入尾聲，下半年營運表現可望優於上半年，外資不僅將雙雄評等由減碼升為「持有」，且雙雙調高目標價，日系外資甚至將巨大目標價調高至260元。

14.寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）24日在寬量國際記者會中表示，以外資投資台股比例來看「最壞的已經過去」，由於全世界資金面強，台股未來方向是「往上升」的，但AI股有些「過熱」，建議若還要進場，應選擇在股價修正時。

15.PMOLED面板廠錸寶（8104）今年PMOLED事業營運仍處於低檔，不過能源事業今年成長大，營收占比提升到7成以上。其中小功率產品持續有新訂單，今年估計有10～20％成長，而儲能櫃訂單能見度高，預期今年業績有20～30％以上的成長。

16.高階電源管理IC設計廠來頡（6799），深耕USB Type-C市場已久，產品獲博通WiFi 6E平台認證，並投入開發適用於WiFi 7之產品。公司將於第四季推出兼容USB Type-C與PD快充的電源管理IC，同時支援PD 3.0/3.1高功率產品，支援NB ODM廠電壓微調。產品組合優化及高毛利產品占比提升，有利來頡整體毛利率表現。

17.固態鋁電廠鈺邦（6449）今（25）日除息，雖然終端需求仍不夠明朗，不過鈺邦為全球第二大固態鋁電廠，產品應用在伺服器、板卡以及NB上，隨著AI伺服器帶動高階MLCC及固態鋁電需求，鈺邦正積極改良固態電容的可靠度要求，爭取導入AI伺服器。

18.元大高股息ETF（0056）首度季配息1元，24日在廣達、緯創等主要成分股加持之下，順利完成填息，前後僅5個交易日，且0056連續填息年數已進入第13年，再創高股息ETF紀錄。

另外，成立滿三年的國泰永續高股息（00878）搭上AI、ESG的投資熱潮，尤其前五大成分股更是台股中AI純度頗高的個股，如緯創、華碩、廣達、英業達、光寶科等，激勵24日股價再創新高22.14元，終場收22.13元，00878受益人數超過百萬人，為台股百萬ETF的熱門商品。

19.保瑞挾著亞洲生技大會26～30日登場的人氣，24日股價飆破千元大關，以1,010元改寫生技股收盤新天價。法人預期，受惠生技產業進入獲利暴風式成長、CDMO（委託開發暨製造服務）契機、藥證／臨床加速、授權和再生醫療法規等五大多利多題材，保瑞的千金價位可望守穩，並扮演「護股神山」指標。

20.英業達（2356）耗時三年有餘、投入AI晶片設計研發端出成果，繼於今年第一季正式發表最新嵌入式神經網路處理器IP「VectorMesh」AI加速器系列，宣告搶進IC設計上游領域，現進一步鎖定車載應用需求、推出MCU單晶片軟體IP應用。

21.南韓媒體報導，三星電子期望分散LCD電視面板供應，降低對大陸面板龍頭京東方的依賴，轉而強化與台灣和日本面板廠的合作。目前友達是三星主要的高階面板供應商，此外，去年三星也開始向夏普採購面板，在分散供應鏈的策略之下，友達（2409）、夏普可望受惠。

22.和碩（4938）24日宣布，與越南電信商Viettel共同建置越南首座5G智慧工廠，這也是和碩在海外的第一個全5G智慧工廠。和碩部署於智慧工廠的5G網路系統，不僅有網路升級，更結合實際應用以解決生產製造之問題，同時提升效率並促進安全。

23.鴻海（2317）24日宣布，與全球最大汽車供應商之一的德國ZF集團，在乘用車底盤系統建立新合作夥伴關係，雙方將各持有50％股權，這一項合作將加速並擴大雙方與頂級汽車客戶以及相關供應鏈商機。

24.6月台股持穩，外資買超激勵散戶持續進場。反應在中央銀行24日公布的6月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額衝上3兆3,310億元，連二個月創歷史新高，較5月增加668億元，已連六個月增加，持續站穩3兆元以上。央行官員表示，7月、8月進入股利發放高峰，預期7月股利達9,900億元，資金活水進入股市，對股市信心極具正面作用。

25.廣達日前宣布配合客戶需求、首度赴越南建廠，初步規劃總投資額1.2億美元，其中第一期廠房興建工程即將展開，預計第一階段建廠將投入5,149.62億越南盾（約合新台幣6.756億元），並預估於明年第一季中旬完工。

26.主動式台股基金或被動式台股ETF基金今年以來績效出色，帶動整體台股基金投資熱潮，據統計，今年以來各類型台股主動式基金平均報酬，都打敗同期間大盤上漲21.41％的表現，其中表現最佳的科技型基金平均報酬更逾5成，追蹤指數的一般股票型ETF基金平均績效也有26.82％。

27.因應壽險業三年後接軌新清償能力指標（ICS2.0）所需的增資潮，金管會開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，並可算入第二類資本，已有五家大型壽險宣布發債，包含台灣人壽、中國人壽、國穩人壽、富邦人壽、南山人壽等，由於壽險業資本債券買家主要是企業法人、四大基金等，就怕買家用光額度，壽險業發債「先搶先贏」。

28.超微（AMD）執行長蘇姿丰上周末接受《日經新聞》專訪時表示，未來三、四年AI半導體市場將以50％年成長率快速擴大，而超微為了搶攻龐大需求不排除在台積電之外增加代工夥伴。

29.主計總處24日公布6月失業率，在服務業工作機會月增一萬人帶動下，6月失業率3.49％，創近23年同月最低。此外，因業務緊縮而失去工作的「非自願失業」降至11萬3千人，也創三年多來最低，失業情勢依然穩定。

30.大陸618促銷檔期65吋以上超大尺寸電視銷售寫佳績，根據CINNO Research統計，目前10.5代／11代面板廠產能利用率上調至90％以上。不過隨著超大尺寸電視面板漲幅已大，部分品牌轉而增加採購50吋及以下的中小尺寸電視面板，可望帶動8.5代／8.6代廠的需求拉升。

31.消費型IC設計包括網通、NB、驅動IC相關供應鏈，第二季累計營收出現相對強勁季增，包括瑞昱（2379）、聯詠（3034）等多檔重量級IC設計，累計營收年減由年初至年中收斂趨勢明顯，營運逐漸嶄露曙光。（暫中性看待）

32.大陸經濟回升動力不足，第二季表現遜於預期。大陸專家建議，為提振社會需求，應加大貨幣政策調節力度，預估中國人民銀行第三季將再下調金融機構存準率，第四季將進一步降息。

33.儘管通膨升溫，日本央（銀）行（BOJ）最快本周調整殖利曲線控制政策的揣測甚囂塵上，但日本政府發言人24日指出，排除一次性因素的影響後，日本通膨率明年可能放緩到1.5％左右，呼籲BOJ與政府協作，致力達成2％通膨目標。

34.法義車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）與韓國電池廠三星SDI（Samsung SDI）24日表示，考慮在美國建造第二座電動車電池合資廠，目標2027年開始投產。消息一出，激勵三星SDI 24日股價大漲3.79％至712,000韓元。

35.經濟部表示，由於內需仍熱，6月零售業營業額為3,719億元，為歷年同月新高，年增13.9％、連續22個月正成長；6月餐飲業營業額為834億元，也是歷年同月新高，年增34.7％、連續14個月正成長。

36.國泰一號REITs名下資產「台北中華大樓」完成都更重建，創下REITs界首例，日本飯店品牌「索拉利亞西鐵」將進駐，8月1日開幕。台北中華大樓都更實施者國泰建築經理公司24日表示，大樓將成為西門商圈嶄新地標，也創下國內REITs資產成功活化的紀錄。

37.新台幣連四貶，累計貶值達4.59角，壽險業今年增加海外投資未避險比率，本月可望有鉅額匯兌利益。由於新台幣從4月起連續貶值，無本金遠期外匯（NDF）避險成本已下降不少，預估在扣除衍生性商品評價損失後，仍會有外匯利益，加上7月現金股利入帳，壽險7月獲利可期。

38.華航全力擴張自東南亞到歐美航網版圖，搶占含金量高的轉機客商機，繼7月初攜手義大利航空聯營之後，華航24日再宣布與菲律賓航空等東南亞航空公司擴大共用班號，新增華航自營的台北-宿霧、高雄-馬尼拉航線，並延伸至菲律賓內陸航點，共同拓展兩地客源及轉機市場。

39.近期國際油價穩步墊高，帶動石化上游原料純苯行情，在成本力道支撐，SM（苯乙烯）價格行情跟漲；伴隨大陸SM近期港口去庫順利，且外銷買氣增溫，有助SM現貨市場看漲氛圍，包括台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）等SM三雄營運加分。

40.華孚（6235）因股價遭殺盤摜壓，走勢持續重挫，昨（24）日再亮出一根跌停板，短線跌幅過大之下，華孚應主管機關要求公告6月自結損益，自結6月每股稅後純益0.44元，年增214.29％，合計華孚4、5、6月的自結數，第二季每股稅後純益約1.17元。（中性看待）

41.7月中以來鋼鐵類股似乎有「活過來」的跡象，股價表現也擺脫上半年死氣沉沉的氛圍，其中表現最亮眼的就是世紀鋼（9958），由於潛在訂單直至2027年，24日股價大漲6元來到158.5元，漲幅6.02％，上半年營收更年增48.67％。

42.台股24日驚險守住萬七大關，指數小漲2點，收17,033點，成交量能仍維持4,000億元以上，顯示盤面資金持續輪動換手，IPC族群廣積（8050）、新漢（8234）同步獲得買盤青睞，股價分別大漲4.97％、8.8％，提前押寶後續業績成長題材。

B.利空因子：

1.全球經濟前景能見度依然偏低！美歐日三大經濟體24日發布7月採購經理人指數（PMI），受到需求不振拖累，歐、日製造業景氣依然持續萎縮。美國製造業景氣雖略為增強，但在服務業成長減速下，導致擴張動能放緩。

2.本周進入「超級央行周」，美、歐、日三大央行均將召開利率決策會議，外資熱錢持續撤出，在利率決策出爐前先行回防，匯出估逾10億美元，造成新台幣24日盤中一度大跌1.5角，終場收在31.352元兌1美元，為半個月來新低價，重貶1.12角，且已連四個交易日收黑，總成交量18.445億美元。(中性看待)

3.經濟部表示，受全球經濟緊縮及通膨影響，終端市場消費與投資動能減速，6月工業生產指數為83.03，年減16.63％、為連續13個月負成長；上半年指數82.15，年減17.59％，更是2010年以來最大減幅。

4.歐洲央行（ECB）將於27日召開貨幣政策會議，鑑於通膨居高不下，市場普遍預期本次例會將升息1碼，9月例會是否會繼續升息為市場觀察重點。

5.股東行動主義風潮來襲，台灣被國際機構投資人視為下一個主戰場，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基24日在其記者會上指出，明年有董監事改選的上市櫃公司中，有70家董監事持股低於20％且外資持股高於10％，建議要未雨綢繆，做好股東溝通，降低股權爭議風險。（中性看待）

6.詐騙猖獗，為防止詐團用人頭戶洗錢、詐騙，國銀對「新開戶」設限嚴格，但現有銀行發現，詐團近期有轉往高價收購「靜止戶」來當人頭戶的跡象，甚至叫價到30萬元，銀行運用AI、見招拆招。

7.美國近來在熱浪強力襲擊下、氣溫不斷飆高。民眾健康不僅遭遇嚴重威脅，就連企業也將面臨極大損失。根據研究報告指出，如此極端高溫恐讓美國年生產力損失1,000億美元，如果放任情況持續，估計到2100年全球經濟活動還將縮減六分之一。

8.俄羅斯撕毀黑海穀物協議，全球糧食供應再度拉警報，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，新成立的「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）訂於26日緊急集會，討論黑海安全的議題。

9.印度對中國手機製造商的逃稅監管傳出新進展，印度財政部統計，小米、vivo、OPPO等中國手機大廠在印度逃稅並非法轉移資金的涉資規模達800億盧比（約合人民幣70.2億元），但印度稅務機關目前僅追討回逃稅總額的8％。

10.在香港上市的大陸蘋概股瑞聲科技24日公布盈利預警，因全球智慧手機需求不振及大陸經濟復甦放緩，預估上半年淨利潤將較上年同期腰斬。瑞聲24日股價因此重挫，最低一度大跌5％報港幣16.62元，創月內新低。

11.台積電法說下調財測，確定下半年半導體旺季根本不旺，供應鏈乃至客戶對於終端拉貨力道，都採取保守再保守看法，也讓緊接而來的法說財報周充滿疑慮。

12.房市去化趨緩，待售新成屋近一年大增1.2萬戶，且高度集中在少數有重劃區的區域，新北板橋、三重，桃園龜山，台中北屯、烏日，台南安南等六個行政區新增待售新成屋即囊括全台半數以上，尤其龜山近一年來新增2,082戶，餘屋數量增速最為驚人。

13.俄羅斯退出黑海協議，全球糧價再陷上漲恐慌，根據大宗穀物現貨交易平台分析，黑海出口協議在7月17日到期後未能獲得續簽，引發市場對烏克蘭供應減少的擔憂，並提振穀物、油籽價格上漲。儘管台灣業者黃小玉等穀物多數自北美、南美進口，不受影響，但大宗穀物現貨交易平台仍呼籲業者做好二至三個月安全庫存準備。

14.大立光（3008）24日召開董事會，決定發放2023年上半年現金股利26.5元，除權息交易日8月17日，並訂9月14日發放現金股利，按24日收盤價2,195元計算，現金殖利率1.21％，本次配發股利金額高達35.36億元，可望為台股增添資金活水；同時，大立光董事會也通過增資子公司八方國際投資20億元，主要為因應公司經營需求及管理轉投資業務。

大立光自2021年開始改為每半年發放股利一次，以往都有30元以上配發實力，不過礙於這幾年消費性產品表現疲弱，特別是中國智慧手機市況持續萎靡，使得大立光業績衰退，這次發放現金股利26.5元，也是改為半年發放股利制度以來，每股配發金額最低的一期。（中性看待）

15.電源管理IC廠通嘉（3588）因股價漲幅過大，達公布注意交易資訊標準，公司公布6月自結獲利，單月稅後虧損527萬元，EPS -0.09元。通嘉第二季合併營收2.54億元、季增17.6％，第二季營收年減幅略見收歛，惟仍較去年衰退53.4％。

法人指出，因消費性及電腦相關電源管理IC產品約占6成營收比重，致上半年營運仍陷逆風，下半年隨Type-C PD產品滲透率提升，有望帶動營運自谷底回升。

16.顯卡廠撼訊（6150）公告近兩個月自結財務數字，持續受到產業庫存調整影響，撼訊自結6月每股虧損0.54元、累計5～6月自結稅後虧損逾0.38億元，每股虧損0.48元。

預估其上半年營運損平不易，惟下半年超微（AMD）架構之中階及入門級主流顯卡新品將陸續上市，可望為其營運帶來正面挹注。

17.良維（6290）伺服器、車用訂單兩頭吃，可望帶動下半年營運成長，全年有望繳出季季高的成績，惟因近期充電樁題材退燒，良維24日除息行情表現震盪，以現金股利2.11元、除息參考價61元換算，盤中高點62.8元一度幾近全數填息，惟高檔獲利回吐賣壓湧現，終場僅以小漲0.1元的61.1元坐收，填息行情空歡喜一場。

18.大陸電動車市場競爭相當激烈，自特斯拉去年底帶頭降價後，車企紛紛掀起價格戰，其中日系車廠遭遇大挫敗，傳出大陸和日本合資的廣汽三菱已宣布停產裁員，是大陸第一間倒下的日系合資廠。

19.大陸有「世界工廠」的稱號，近年受陸美關係不佳、地緣政治角力影響，許多跨國企業將越南視為大陸的替代選擇，但有韓媒指出，越南缺電危機越演越烈，主要工業區包括海防、北寧和同奈等的電力供應連續中斷，當地電子業者無奈表示，每週停電高達3到4次，已經影響生產。

20.中颱杜蘇芮持續增強，有機會達強颱，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，預計今下半天發布陸上警報，警戒範圍包括苗栗以南及花東地區；受颱風外圍環流影響，今東半部及恆春半島有短暫陣雨，明、後（26、27日）兩天影響最劇烈，全台都有大雨或豪雨機率，提醒民眾做好防颱準備。

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