7/25盤前》高鎳電池搶電動商機 這檔加分

台股今（7/25）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.人工智慧（AI）相關下游硬體持續扮演台股領頭羊，隨ODM領頭羊股價墊高，ABF與銅箔基板（CCL）指標股不甘寂寞，24日再度奮起，高盛證券在這二個次族群中分別最看好欣興（3037）與台燿（6274），近日雙雙上調股價預期至245元、160元，居市場最高。

2.晶圓代工廠聯電及封測廠龍頭日月光法說會先後在26日及27日登場！台積電上周法說會後，市場再度聚焦先進封裝技術CoWoS，外傳聯電及日月光營運將受惠CoWoS外包需求，惟來自半導體供應鏈消息指出，目前聯電及日月光和CoWoS相關營運比重都僅在「低個位數」，今年實際受惠程度有限，但日月光在AI、車用、HPC及伺服器等帶動下，第三季營收可望較上季呈現雙位數成長

3.人工智慧（AI）伺服器股如噴射機起飛，電子五哥龍頭廣達24日股價強收漲停248.5元，續寫23年來新高價，並推升市值飛越9,000億元，且直衝至9,598.6億元，單日市值大增近870億元，超車中華電及台達電，成台股市值四哥，蓄勢衝刺兆元大關。

4.AI熱潮推升台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，據了解，經過近二個月跨部會協商，竹科管理局日前正式發函，同意台積電取得竹科銅鑼園區約7公頃土地。台積電將斥資900億元，打造國內最新CoWoS先進封測廠，預計2026年底建廠完成、2027年第三季開始量產。

5.材料-KY（4763）因股價近期波動達公布注意交易資訊標準，24日公告自結5月稅後純益3.69億元，超越去年第四季獲利3.61億元表現，年增813％，單月EPS高達5.19元、年增711％

材料-KY今年第一季稅後純益5.33億元、年增37％，每股盈餘7.44元。在5月獲利暴衝下，第二季可望創下連續四個季度賺逾半個股本的表現，上半年獲利將較去年同期超車增長，EPS再度交出一個股本以上成績。

6.美國最新經濟數據憂喜參半，於此同時，投資人靜待美企財報以及聯準會利率決策，華爾街股市24日小幅開高，道瓊工業指數盤中最多曾漲逾210點，終場漲幅縮窄至183點，為連續第11個交易日收漲，創下2017年2月以來最長紀錄。

道瓊工業指數上漲183.55點，或0.52%，收35,411.24點；標普500指數上揚18.30點，或0.40%，收4,554.64點；那斯達克指數上漲26.06點，或0.19%，收14,058.87點；費城半導體指數下跌6.53點，或0.18%，收3,692.32點。

7.台泥企業團因應動力電池市場需求轉變，宣布轉投資能元科技的南科一廠轉型，將拆除原本生產高鈷及低鎳電池的生產線，重新規畫為高鎳動力電池的生產基地，預計四年之內完成。

台泥指出，預計今年第四季能元南科一廠將完成全面自動化設備換裝，瞄準精密研發與製造的高鎳動力電池，鎖定電動飛行器（eVTOL）、電動超跑、電動重機等高階應用。(閱讀全文)

8.散熱模組大廠奇鋐（3017）因近期股價達到注意交易資訊標準，應主管機關要求先行公布最近期獲利，惟隨著6月單月EPS 1.01元披露，第二季EPS 3.18元、上半年EPS 6.03元也跟進出爐，換算今年獲利幾近以每個月賺1元的速率往前推進，成功推升上半年EPS 6.03元寫下歷年同期新高紀錄。

9.資產股士紙（1903）業外兩大利多齊發，成市場吸金焦點，一最大筆投資配息將入帳，士紙持有萬海（2615）逾3.78萬張，萬海配息5元、現金股息近2億元25日入帳，士紙7月營運進補；二旗下最大開發案士林舊廠有重大進展，第四季將審議歷史建築修復再利用計畫、提交都更事業及權變計畫，法人估此案開發利益上看400億～500億元。

10.颱風近逼，然美科技股財報、台股重量級法說、超級央行周「三大變數」搶先席捲股市，市場資金「停看聽」，新台幣延續上周貶勢，台股24日早盤重挫下探16,941.15點，惟AI股銜命護盤弭平下殺危機，終場順利翻紅收上17,033.61點，「萬七」以及月線保衛戰又挺過一關，法人指出，台股短線「萬七」有撐，後續走勢仍須觀察美股表現。

11.證交所24日公布，6月全體證券商獲利超過百億元，稅後淨利衝上108.14億元，較5月大幅成長48.86億元，月增率82.42％；累計上半年全體證券商稅後淨利363.94億元，年成長179.41億元、幾近翻倍，年增率高達97.23％。

12.永彰（4523）積極拓展熱管理解決方案業務，成功搭上近期散熱題材發燒列車，股價連兩日走強。永彰表示，近兩年全力拓展熱交換車用產品AM（售後維修）業務，已有顯著成果，除去年AM業務毛利倍增，公司在熱管理相關產品發展也積極介入非車用領域，將成業績成長動能。

13.因面臨庫存調整、股價一度低迷的自行車產業，在美系與日系外資出具的最新報告中，同步看好雙雄巨大（9921）、美利達（9914）受惠大陸自行車市場熱銷，帶動大陸營收激增，加上庫存調整逐漸進入尾聲，下半年營運表現可望優於上半年，外資不僅將雙雄評等由減碼升為「持有」，且雙雙調高目標價，日系外資甚至將巨大目標價調高至260元。

14.寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）24日在寬量國際記者會中表示，以外資投資台股比例來看「最壞的已經過去」，由於全世界資金面強，台股未來方向是「往上升」的，但AI股有些「過熱」，建議若還要進場，應選擇在股價修正時。

15.PMOLED面板廠錸寶（8104）今年PMOLED事業營運仍處於低檔，不過能源事業今年成長大，營收占比提升到7成以上。其中小功率產品持續有新訂單，今年估計有10～20％成長，而儲能櫃訂單能見度高，預期今年業績有20～30％以上的成長。

16.高階電源管理IC設計廠來頡（6799），深耕USB Type-C市場已久，產品獲博通WiFi 6E平台認證，並投入開發適用於WiFi 7之產品。公司將於第四季推出兼容USB Type-C與PD快充的電源管理IC，同時支援PD 3.0/3.1高功率產品，支援NB ODM廠電壓微調。產品組合優化及高毛利產品占比提升，有利來頡整體毛利率表現。

17.固態鋁電廠鈺邦（6449）今（25）日除息，雖然終端需求仍不夠明朗，不過鈺邦為全球第二大固態鋁電廠，產品應用在伺服器、板卡以及NB上，隨著AI伺服器帶動高階MLCC及固態鋁電需求，鈺邦正積極改良固態電容的可靠度要求，爭取導入AI伺服器

18.元大高股息ETF（0056）首度季配息1元，24日在廣達、緯創等主要成分股加持之下，順利完成填息，前後僅5個交易日，且0056連續填息年數已進入第13年，再創高股息ETF紀錄。

另外，成立滿三年的國泰永續高股息（00878）搭上AI、ESG的投資熱潮，尤其前五大成分股更是台股中AI純度頗高的個股，如緯創、華碩、廣達、英業達、光寶科等，激勵24日股價再創新高22.14元，終場收22.13元，00878受益人數超過百萬人，為台股百萬ETF的熱門商品。

19.保瑞挾著亞洲生技大會26～30日登場的人氣，24日股價飆破千元大關，以1,010元改寫生技股收盤新天價。法人預期，受惠生技產業進入獲利暴風式成長、CDMO（委託開發暨製造服務）契機、藥證／臨床加速、授權和再生醫療法規等五大多利多題材，保瑞的千金價位可望守穩，並扮演「護股神山」指標。

20.英業達（2356）耗時三年有餘、投入AI晶片設計研發端出成果，繼於今年第一季正式發表最新嵌入式神經網路處理器IP「VectorMesh」AI加速器系列，宣告搶進IC設計上游領域，現進一步鎖定車載應用需求、推出MCU單晶片軟體IP應用。

21.南韓媒體報導，三星電子期望分散LCD電視面板供應，降低對大陸面板龍頭京東方的依賴，轉而強化與台灣和日本面板廠的合作。目前友達是三星主要的高階面板供應商，此外，去年三星也開始向夏普採購面板，在分散供應鏈的策略之下，友達（2409）、夏普可望受惠。

22.和碩（4938）24日宣布，與越南電信商Viettel共同建置越南首座5G智慧工廠，這也是和碩在海外的第一個全5G智慧工廠。和碩部署於智慧工廠的5G網路系統，不僅有網路升級，更結合實際應用以解決生產製造之問題，同時提升效率並促進安全。

23.鴻海（2317）24日宣布，與全球最大汽車供應商之一的德國ZF集團，在乘用車底盤系統建立新合作夥伴關係，雙方將各持有50％股權，這一項合作將加速並擴大雙方與頂級汽車客戶以及相關供應鏈商機。

24.6月台股持穩，外資買超激勵散戶持續進場。反應在中央銀行24日公布的6月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額衝上3兆3,310億元，連二個月創歷史新高，較5月增加668億元，已連六個月增加，持續站穩3兆元以上。央行官員表示，7月、8月進入股利發放高峰，預期7月股利達9,900億元，資金活水進入股市，對股市信心極具正面作用。

25.廣達日前宣布配合客戶需求、首度赴越南建廠，初步規劃總投資額1.2億美元，其中第一期廠房興建工程即將展開，預計第一階段建廠將投入5,149.62億越南盾（約合新台幣6.756億元），並預估於明年第一季中旬完工。

26.主動式台股基金或被動式台股ETF基金今年以來績效出色，帶動整體台股基金投資熱潮，據統計，今年以來各類型台股主動式基金平均報酬，都打敗同期間大盤上漲21.41％的表現，其中表現最佳的科技型基金平均報酬更逾5成，追蹤指數的一般股票型ETF基金平均績效也有26.82％。

27.因應壽險業三年後接軌新清償能力指標（ICS2.0）所需的增資潮，金管會開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，並可算入第二類資本，已有五家大型壽險宣布發債，包含台灣人壽、中國人壽、國穩人壽、富邦人壽、南山人壽等，由於壽險業資本債券買家主要是企業法人、四大基金等，就怕買家用光額度，壽險業發債「先搶先贏」。

28.超微（AMD）執行長蘇姿丰上周末接受《日經新聞》專訪時表示，未來三、四年AI半導體市場將以50％年成長率快速擴大，而超微為了搶攻龐大需求不排除在台積電之外增加代工夥伴

29.主計總處24日公布6月失業率，在服務業工作機會月增一萬人帶動下，6月失業率3.49％，創近23年同月最低。此外，因業務緊縮而失去工作的「非自願失業」降至11萬3千人，也創三年多來最低，失業情勢依然穩定。

30.大陸618促銷檔期65吋以上超大尺寸電視銷售寫佳績，根據CINNO Research統計，目前10.5代／11代面板廠產能利用率上調至90％以上。不過隨著超大尺寸電視面板漲幅已大，部分品牌轉而增加採購50吋及以下的中小尺寸電視面板，可望帶動8.5代／8.6代廠的需求拉升。

31.消費型IC設計包括網通、NB、驅動IC相關供應鏈，第二季累計營收出現相對強勁季增，包括瑞昱（2379）、聯詠（3034）等多檔重量級IC設計，累計營收年減由年初至年中收斂趨勢明顯，營運逐漸嶄露曙光。（暫中性看待）

32.大陸經濟回升動力不足，第二季表現遜於預期。大陸專家建議，為提振社會需求，應加大貨幣政策調節力度，預估中國人民銀行第三季將再下調金融機構存準率，第四季將進一步降息。

33.儘管通膨升溫，日本央（銀）行（BOJ）最快本周調整殖利曲線控制政策的揣測甚囂塵上，但日本政府發言人24日指出，排除一次性因素的影響後，日本通膨率明年可能放緩到1.5％左右，呼籲BOJ與政府協作，致力達成2％通膨目標。

34.法義車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）與韓國電池廠三星SDI（Samsung SDI）24日表示，考慮在美國建造第二座電動車電池合資廠，目標2027年開始投產。消息一出，激勵三星SDI 24日股價大漲3.79％至712,000韓元。

35.經濟部表示，由於內需仍熱，6月零售業營業額為3,719億元，為歷年同月新高，年增13.9％、連續22個月正成長；6月餐飲業營業額為834億元，也是歷年同月新高，年增34.7％、連續14個月正成長。

36.國泰一號REITs名下資產「台北中華大樓」完成都更重建，創下REITs界首例，日本飯店品牌「索拉利亞西鐵」將進駐，8月1日開幕。台北中華大樓都更實施者國泰建築經理公司24日表示，大樓將成為西門商圈嶄新地標，也創下國內REITs資產成功活化的紀錄。

37.新台幣連四貶，累計貶值達4.59角，壽險業今年增加海外投資未避險比率，本月可望有鉅額匯兌利益。由於新台幣從4月起連續貶值，無本金遠期外匯（NDF）避險成本已下降不少，預估在扣除衍生性商品評價損失後，仍會有外匯利益，加上7月現金股利入帳，壽險7月獲利可期。

38.華航全力擴張自東南亞到歐美航網版圖，搶占含金量高的轉機客商機，繼7月初攜手義大利航空聯營之後，華航24日再宣布與菲律賓航空等東南亞航空公司擴大共用班號，新增華航自營的台北-宿霧、高雄-馬尼拉航線，並延伸至菲律賓內陸航點，共同拓展兩地客源及轉機市場。

39.近期國際油價穩步墊高，帶動石化上游原料純苯行情，在成本力道支撐，SM（苯乙烯）價格行情跟漲；伴隨大陸SM近期港口去庫順利，且外銷買氣增溫，有助SM現貨市場看漲氛圍，包括台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）等SM三雄營運加分。

40.華孚（6235）因股價遭殺盤摜壓，走勢持續重挫，昨（24）日再亮出一根跌停板，短線跌幅過大之下，華孚應主管機關要求公告6月自結損益，自結6月每股稅後純益0.44元，年增214.29％，合計華孚4、5、6月的自結數，第二季每股稅後純益約1.17元。（中性看待）

41.7月中以來鋼鐵類股似乎有「活過來」的跡象，股價表現也擺脫上半年死氣沉沉的氛圍，其中表現最亮眼的就是世紀鋼（9958），由於潛在訂單直至2027年，24日股價大漲6元來到158.5元，漲幅6.02％，上半年營收更年增48.67％。

42.台股24日驚險守住萬七大關，指數小漲2點，收17,033點，成交量能仍維持4,000億元以上，顯示盤面資金持續輪動換手，IPC族群廣積（8050）、新漢（8234）同步獲得買盤青睞，股價分別大漲4.97％、8.8％，提前押寶後續業績成長題材。

B.利空因子：

1.全球經濟前景能見度依然偏低！美歐日三大經濟體24日發布7月採購經理人指數（PMI），受到需求不振拖累，歐、日製造業景氣依然持續萎縮。美國製造業景氣雖略為增強，但在服務業成長減速下，導致擴張動能放緩。

2.本周進入「超級央行周」，美、歐、日三大央行均將召開利率決策會議，外資熱錢持續撤出，在利率決策出爐前先行回防，匯出估逾10億美元，造成新台幣24日盤中一度大跌1.5角，終場收在31.352元兌1美元，為半個月來新低價，重貶1.12角，且已連四個交易日收黑，總成交量18.445億美元。(中性看待)

3.經濟部表示，受全球經濟緊縮及通膨影響，終端市場消費與投資動能減速，6月工業生產指數為83.03，年減16.63％、為連續13個月負成長；上半年指數82.15，年減17.59％，更是2010年以來最大減幅。

4.歐洲央行（ECB）將於27日召開貨幣政策會議，鑑於通膨居高不下，市場普遍預期本次例會將升息1碼，9月例會是否會繼續升息為市場觀察重點。

5.股東行動主義風潮來襲，台灣被國際機構投資人視為下一個主戰場，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基24日在其記者會上指出，明年有董監事改選的上市櫃公司中，有70家董監事持股低於20％且外資持股高於10％，建議要未雨綢繆，做好股東溝通，降低股權爭議風險。（中性看待）

6.詐騙猖獗，為防止詐團用人頭戶洗錢、詐騙，國銀對「新開戶」設限嚴格，但現有銀行發現，詐團近期有轉往高價收購「靜止戶」來當人頭戶的跡象，甚至叫價到30萬元，銀行運用AI、見招拆招。

7.美國近來在熱浪強力襲擊下、氣溫不斷飆高。民眾健康不僅遭遇嚴重威脅，就連企業也將面臨極大損失。根據研究報告指出，如此極端高溫恐讓美國年生產力損失1,000億美元，如果放任情況持續，估計到2100年全球經濟活動還將縮減六分之一。

8.俄羅斯撕毀黑海穀物協議，全球糧食供應再度拉警報，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，新成立的「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）訂於26日緊急集會，討論黑海安全的議題。

9.印度對中國手機製造商的逃稅監管傳出新進展，印度財政部統計，小米、vivo、OPPO等中國手機大廠在印度逃稅並非法轉移資金的涉資規模達800億盧比（約合人民幣70.2億元），但印度稅務機關目前僅追討回逃稅總額的8％。

10.在香港上市的大陸蘋概股瑞聲科技24日公布盈利預警，因全球智慧手機需求不振及大陸經濟復甦放緩，預估上半年淨利潤將較上年同期腰斬。瑞聲24日股價因此重挫，最低一度大跌5％報港幣16.62元，創月內新低。

11.台積電法說下調財測，確定下半年半導體旺季根本不旺，供應鏈乃至客戶對於終端拉貨力道，都採取保守再保守看法，也讓緊接而來的法說財報周充滿疑慮。

12.房市去化趨緩，待售新成屋近一年大增1.2萬戶，且高度集中在少數有重劃區的區域，新北板橋、三重，桃園龜山，台中北屯、烏日，台南安南等六個行政區新增待售新成屋即囊括全台半數以上尤其龜山近一年來新增2,082戶，餘屋數量增速最為驚人

13.俄羅斯退出黑海協議，全球糧價再陷上漲恐慌，根據大宗穀物現貨交易平台分析，黑海出口協議在7月17日到期後未能獲得續簽，引發市場對烏克蘭供應減少的擔憂，並提振穀物、油籽價格上漲。儘管台灣業者黃小玉等穀物多數自北美、南美進口，不受影響，但大宗穀物現貨交易平台仍呼籲業者做好二至三個月安全庫存準備。

14.大立光（3008）24日召開董事會，決定發放2023年上半年現金股利26.5元，除權息交易日8月17日，並訂9月14日發放現金股利，按24日收盤價2,195元計算，現金殖利率1.21％，本次配發股利金額高達35.36億元，可望為台股增添資金活水；同時，大立光董事會也通過增資子公司八方國際投資20億元，主要為因應公司經營需求及管理轉投資業務。

大立光自2021年開始改為每半年發放股利一次，以往都有30元以上配發實力，不過礙於這幾年消費性產品表現疲弱，特別是中國智慧手機市況持續萎靡，使得大立光業績衰退，這次發放現金股利26.5元，也是改為半年發放股利制度以來，每股配發金額最低的一期。（中性看待）

15.電源管理IC廠通嘉（3588）因股價漲幅過大，達公布注意交易資訊標準，公司公布6月自結獲利，單月稅後虧損527萬元，EPS -0.09元。通嘉第二季合併營收2.54億元、季增17.6％，第二季營收年減幅略見收歛，惟仍較去年衰退53.4％。

法人指出，因消費性及電腦相關電源管理IC產品約占6成營收比重，致上半年營運仍陷逆風，下半年隨Type-C PD產品滲透率提升，有望帶動營運自谷底回升。

16.顯卡廠撼訊（6150）公告近兩個月自結財務數字，持續受到產業庫存調整影響，撼訊自結6月每股虧損0.54元、累計5～6月自結稅後虧損逾0.38億元，每股虧損0.48元。

預估其上半年營運損平不易，惟下半年超微（AMD）架構之中階及入門級主流顯卡新品將陸續上市，可望為其營運帶來正面挹注。

17.良維（6290）伺服器、車用訂單兩頭吃，可望帶動下半年營運成長，全年有望繳出季季高的成績，惟因近期充電樁題材退燒，良維24日除息行情表現震盪，以現金股利2.11元、除息參考價61元換算，盤中高點62.8元一度幾近全數填息，惟高檔獲利回吐賣壓湧現，終場僅以小漲0.1元的61.1元坐收，填息行情空歡喜一場。

18.大陸電動車市場競爭相當激烈，自特斯拉去年底帶頭降價後，車企紛紛掀起價格戰，其中日系車廠遭遇大挫敗，傳出大陸和日本合資的廣汽三菱已宣布停產裁員，是大陸第一間倒下的日系合資廠。

19.大陸有「世界工廠」的稱號，近年受陸美關係不佳、地緣政治角力影響，許多跨國企業將越南視為大陸的替代選擇，但有韓媒指出，越南缺電危機越演越烈，主要工業區包括海防、北寧和同奈等的電力供應連續中斷，當地電子業者無奈表示，每週停電高達3到4次，已經影響生產

20.中颱杜蘇芮持續增強，有機會達強颱，中央氣象局昨晚發布海上颱風警報，預計今下半天發布陸上警報，警戒範圍包括苗栗以南及花東地區；受颱風外圍環流影響，今東半部及恆春半島有短暫陣雨，明、後（26、27日）兩天影響最劇烈，全台都有大雨或豪雨機率，提醒民眾做好防颱準備。

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工商時報 數位編輯