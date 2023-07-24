籌碼浮動？台股三變數 多空激戰萬七

颱風近逼，然美科技股財報、台股重量級法說、超級央行周「三大變數」搶先席捲股市，市場資金「停看聽」，新台幣延續上周貶勢，台股24日早盤重挫下探16,941.15點，惟AI股銜命護盤弭平下殺危機，終場順利翻紅收上17,033.61點，「萬七」以及月線保衛戰又挺過一關，法人指出，台股短線「萬七」有撐，後續走勢仍須觀察美股表現。

法人分析，特斯拉、Netflix上周財報公布後股價均跳水，台股今年來走勢與美股亦步亦趨，短線不論是科技財報、美國聯準會（Fed）貨幣政策，均須關注美股後市反應，台股短線「萬七」有撐，中期則維持在季線16,569點至17,500點震盪，然融資餘額持續墊高仍恐增加盤勢震盪風險。

台股24日在電金權值股同步走疲之下，最低回測16,941.15點，所幸AI題材挺身而出，廣達、華碩、緯創、技嘉、欣興五檔合計貢獻大盤逾60點，助攻大盤脫險，加權指數終場翻紅小漲2.91點，收17,033.61點，「萬七」連兩日失而復得，月線17,007點也有守；櫃買指數則相對疲弱，下跌0.73％，收221.53點，率先跌破月線，拚守14日低點221.13點。

三大法人24日合計賣超176.78億元，其中外資大賣195.43億元，單日賣超金額為今年第八大，投信更提款30.18億元，寫下連八賣，自營商則逆勢加碼48.89億元，連三日買超。雖土洋法人買少賣多，惟台股近一個月來融資餘額卻逆勢大增，顯示籌碼趨於浮動，加上周KD指標高檔背離，短線震盪難以避免。

儘管市場變數多，華南投顧董事長儲祥生、富邦投顧董事長蕭乾祥、國泰證期顧問處經理蔡明翰均認為，Fed升息循環已進入尾聲且有利股市，雖7月升息已無懸念，然只要Fed主席鮑爾會後不再重提「背靠背（back-to-back）連續式升息」，市場就有望利多反應，若美股受此利多激勵續強，對台股亦將有正面影響。

然而，無論美股財報、Fed貨幣政策，都得先「看美股臉色」，儲祥生分析指出，AI股扮演大盤現階段主要支撐動能，有鑑於台股今年來漲勢明顯貼齊美股，在台美股市累計漲幅已大下，本周將公布的美科技股財報將至關重要，投資人需密切留意美股的反應。

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