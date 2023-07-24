廣達市值近兆元躍台股四哥 AI這首歌續唱

人工智慧（AI）伺服器股如噴射機起飛，電子五哥龍頭廣達24日股價強收漲停248.5元，續寫23年來新高價，並推升市值飛越9,000億元，且直衝至9,598.6億元，單日市值大增近870億元，超車中華電及台達電，成台股市值四哥，蓄勢衝刺兆元大關。

廣達近期因AI題材帶動股價飆漲，24日盤後依規定公告單月自結獲利，其6月稅前盈餘年增7％、為59.91億元，稅後純益38.66億元、與去年同期相當，單月每股稅後純益（EPS）1元，約達首季每股賺1.68元的6成。

廣達6月受惠季底拉貨效益，筆電出貨量月增逾2成、達510萬台，為近九個月高峰，帶動單月合併營收月增逾17％、站901.77億元，年減約27％，但仍明顯高於疫情前表現。

不過，廣達該月筆電出貨較去年同期微幅小滑2％，月營收亦有雙位數明顯年減幅，但仍可穩住與去年同期相當獲利，法人認為，廣達來自非筆電產品產品的挹注動能可期，且對比去年第二季EPS 1.03元，預估其今年第二季獲利將有明顯優於去年同期表現。

輝達高階AI伺服器 本季出貨

展望下半年，廣達對PC業務看法仍趨保守，全年筆電出貨估將年減雙位數。惟針對外界關注的AI伺服器部分，除既有訂單陸續出貨外，預計自第三季中下旬起，首波採用輝達（NVIDIA）MGX平台的H100高階AI伺服器新品也將出貨，將帶動其伺服器業務下半年較上半年成長。

若觀察廣達去年底市值僅2,792.7億元，在台股集中市場市值排名第27名，今年來股價有如噴射機一般衝上雲霄，累計今年來市值翻了6,805.9億元、增幅達243.7％，勇冠集中市場第四高。

今年來台股市值增幅前三高分別為緯創、材料-KY、華城，增幅各為437.1％、372.39％及319.27％，各是AI伺服器股、生技股及儲能概念股代表。其中，AI重量級指標股緯創，市值排名更是從去年底的83名躍升至目前的17名。

台股兆元艦隊已隱然成形，日前台達電股價一度攻上385元、市值剛好碰到1兆元，廣達股價只要達261元，即可衝上兆元大關，未來股價表現市場拭目以待。目前市場對廣達目標價最高為大型本土券商，目標價上看300元。

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