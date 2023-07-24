散戶勇過外資?6月證券劃撥餘額衝新高

6月台股表現持穩，外資買超激勵散戶「螞蟻雄兵」持續進場。反應在中央銀行24日公布的6月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額飆上3兆3,310億元，連二個月創歷年新高，較5月增加668億元，已連六個月增加，並站穩3兆元之上高水準。央行官員表示，7、8月進入股利發放高峰，預期7月股利預計達9,900億元，資金活水進入股市，對於股市信心是正面因素。

央行官員指出，「6月各國股市、台股表現都不錯」，台股指數無論旬平均或是月底數都較5月上升，激勵台股成交值擴大，使證券劃撥存款餘額續升高，連帶使活期性存款年增率也比5月上升。

不過，觀察外國人新台幣存款餘額，則續降至1,913億元，創2020年7月以來新低，且已連四月年增率呈現負數。官員表示，6月外資仍是淨匯入，但6月下旬台幣匯率貶值，外資6月下旬也轉為淨匯出，因而使期底餘額下滑。

再就外資及散戶比重來看，6月集中市場本國自然人比重由5月的56.8％上升至58.5％，外資比重則由5月32.7％下降至29.6％，市場好奇代表散戶對股市信心是否強過外資。官員則說，今年以來外資除4月以外，其餘月份皆為淨匯入，「不能說是外資對台股沒有信心」，且外資進出主要考量是全球資產配置、美股和台股表現等原因，很難以此論斷外資對股市信心不足。

對於股利發放因素，是否為證券劃撥餘額創新高主因？官員指出，6月股利發放約700億元，其實與往年差不多，而7月預計股利將達9,900億元，對證券劃撥存款餘額會有較大激勵效果。

6月貨幣總計數M1B年增率下降至2.35％，M2年增率則下降至5.93％，主因放款與投資年增率下降所致，其中，M2年增率降破6％以下，創2020年8月以來新低。M2年增率仍大於M1B年增率，已連十個月「死亡交叉」，但差距逐月縮小，6月差距僅1.73個百分點。官員強調，國內資金市場平穩、沒有緊俏現象，仍可充分支應企業與金融交易所需的量能。

另，外匯存款年增率也從上月13.41％降到11.8％，官員歸納四大因素，第一是出口連續十月衰退、影響出口貨款收入；第二，去年以來升息循環，外幣借款利率提高，企業開始傾向償還外幣借款；第三是因各國股市表現不錯，社會保險、退休基金、國人投資，都開始增加國外股權投資，第四，民眾海外旅行續增，外幣需求高。

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