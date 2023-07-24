Q3恐旺季不旺 法人下修世界先進目標價

世界先進(5347)第二季營收季增20.3%，高於公司原先預期，不過，法人指出，因終端整體消費需求仍差，客戶庫存調整較預期長，今年第三季恐將旺季不旺，因此投資建議由「區間操作」下調至「中立」，目標價由88.2元下修至82元。世界先進24日股價小跌0.4元，以77.6元做收，跌幅0.51%。

群益投顧表示，世界先進訂單目前能見度維持約三個月，庫存調整較原先預期長，從終端市場來看，手機需求較差、PC也沒有特別好，第二季表現較佳的 DDIC(面板驅動晶片)，在第三季拉貨力道下滑，工控與車用方面，客戶需求放緩，整體而言，第三季尚未見強勁復甦力道。

此外，世界先進在2021~2022年資本支出大幅提升下， 2023 年折舊費用將大幅增加至 80 億元/年，年增44%，雖然和客戶有簽約分攤成本，可是在產能利用率不變的假設，將影響 2023 年毛利率 4~5 個百分點，由於客戶庫存調整較預期長，今年第三季恐將旺季不旺。

群益投顧指出，終端整體消費需求仍差，可是部分客戶需求逐步回升，DDIC客戶訂單開始增加，特別TV相關晶片訂單上揚，包括TV PMIC等，預期第二季產能利用率增加4個百分點。毛利率方面，產能利用率增加將使毛利率回升，但 ASP下滑、折舊增加不利毛利率。