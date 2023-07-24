星展看好H2亞股 估黃金高檔看2,050美元

星展陳昱嘉：當升息循環已近尾聲 優質風險性資產可以留意

星展銀行（台灣）舉辦2023年第三季投資展望記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，升息循環已近尾聲，預估聯準會明年下半年有降息的可能性，持有現金很難擊敗通膨，看好優質風險性資產，下半年股債比仍維持「股六債四」。

陳昱嘉表示，歷經利率連10升後，美國聯準會於六月首次停下升息腳步。然而，星展集團認為聯準會為鷹式暫停升息，並預期在對銀行業的擔憂開始緩解、核心通膨居高不下，和勞動市場持續緊縮的情況下，聯準會在2023年下半年將再次升息，並有1至2次的升息機會。

展望2023年第三季，陳昱嘉說，股票市場方面，在美國和歐洲經濟呈現軟著陸、日本成長動能回升，而大陸氣刺激措施可望支撐亞洲復甦的情況下，星展集團對美國股市與日本股市維持中立觀點，相對看好亞股，尤其評價面相對全球股市呈現折價的亞洲不含日本和陸股則是維持看好觀點，仍然看淡歐洲股市。

即使大陸經濟復甦緩慢，然陳昱嘉說，「陸股是一個需要等的機會」，目前看好金融，因具高股息，另也看好科技股，這兩個題材是陸股走揚的關鍵類股。而且陸股已充分到大陸負面的前景，另陸股本淨比已相當低 目前全球是2.6倍，美國是4.3倍，但是亞洲不含日本是1.5倍，但陸股才只有1.3倍，因此，相對其他股市，陸股股價偏低。

在類股部分，今年以來類股表現分歧，科技股持續領漲，而傳產類股表現則相對落後。陳昱嘉表示，受惠於人工智能（AI）帶動的投資熱潮，以及公債殖利率和美國聯邦基金利率已接近高點的影響，星展集團持續看好具成長前景的大型科技類股。

另陳昱嘉說，債券配置可望為投資人降低風險，帶來穩定的收入來源。星展集團持續看好存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級信貸，並認為隨著利率達到高點和美元升勢趨緩，投資人可適當配置新興市場優質信貸。

股債之外，星展集團建議投資人可將另類投資納入投資組合，陳昱嘉說，持續配置收益型和成長型資產，黃金仍然是重要的風險分散工具。金也可望繼續受惠於多國央行強勁買盤的支撐。在美元霸權面臨的挑戰不斷增加的情況下，黃金的多頭走勢可望延續，預期未來12個月價格每盎司可望達到2050美元。

(工商時報 黃惠聆)

星展陳昱嘉：H2股市看好亞洲不含日本 債券這樣選

星展銀行（台灣）今舉辦2023年第三季投資展望記者會，由星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，FED本周預計將再升息1碼，之後也有再一次升息的機會，預計政策利率到5.5%會停留一段時間，下半年的股債配置，股市看好亞洲不含日本的市場，債券相對看好成熟市場投資等級債。至於黃金，未來12個月上看2,050美元，可列入資產配置！

歷經利率連10升後，美國聯準會於六月首次停下升息腳步。然而，星展集團認為聯準會為鷹式暫停升息，並預期在對銀行業的擔憂開始緩解、核心通膨居高不下，和勞動市場持續緊縮的情況下，聯準會在2023年下半年將再次升息，並有1至2次的升息機會。

展望2023年第三季，股票市場方面，在美國和歐洲經濟呈現軟著陸、日本成長動能回升，而中國景氣刺激措施可望支撐亞洲復甦的情況下，星展集團對美國股市與日本股市維持中立觀點，而評價面相對全球股市呈現折價的亞洲不含日本和中國股市的部份則是維持看好觀點，仍然看淡歐洲股市。

類股部分，今年以來類股表現分歧，科技股持續領漲，而傳產類股表現則相對落後。受惠於人工智能（AI）帶動的投資熱潮，以及公債殖利率和美國聯邦基金利率已接近高點的影響，星展集團持續看好具成長前景的大型科技類股。

債市配置可望為投資人降低風險，帶來穩定的收入來源。星展集團持續看好存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級信貸，並認為隨著利率達到高點和美元升勢趨緩，投資人可適當配置新興市場優質信貸。

股債之外，星展集團建議投資人可將另類投資納入投資組合，而黃金仍然是重要的風險分散工具。利率將在2023年下半年見到高點，且2024年可能呈現下滑；同時，隨著較高公債殖利率對整體經濟造成壓力，經濟衰退的風險已經上升，黃金是投資組合避險的良好選擇。此外，黃金也可望繼續受惠於多國央行強勁買盤的支撐。在美元霸權面臨的挑戰不斷增加的情況下，美元指數上周跌破100，黃金的多頭走勢可望延續，可放入資產配置，預估未來12個月，黃金上看2,050美元，但不預期美元指數會跌到90。

（時報資訊 任珮云）