緯軟漲停登天價 中籤幸運兒樂賺6萬3

緯軟（4953）上周完成現增抽籤，今天股價攻上漲停，以155元創下歷史新天價，若以7/20以增價每股92元抽到的小股東，價差高達63元，溢價幅度達68％。

緯軟今年上半年營收41.82億元，年增10.7％，其中，第2季營收21.28億元，年增9.1％，再創史上新高，今年3月以來都維持在7億元以上。緯軟2022年各市場營收比重，以大陸地區最高，達67％、台灣17％、日本9％、歐美其他市場7％，今年比重預期差異不大。公司今年持續耕耘新能源車客戶，並鎖定大陸金融業，除了大陸、台灣之外，緯軟也進軍東南亞，並擴大日本及歐美的布局。

公司董事會今年5月通過辦理現金增資發行新股，總計發行5,500仟股，目的在充實營運資金及償還銀行借款，其中，468張公開申購，在上周完成抽籤，總計合格件數357,938件，中籤率僅0.13％。

緯軟今年以來營收維持在新高附近，加上母公司緯創近期股票飆漲，集團小金雞也被市場關注，股價今天突破2019年7月25日146元的高點，創下史上新高。以今天價位來看，中籤的小股東目前一張賺6萬3000元，撥券日將在7月28日。

（時報資訊莊丙農）

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