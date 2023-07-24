緯創愈關愈高 元山漲停 散熱族群持續發燙

AI還在燒 緯創關不怕、散熱超火4檔漲停

上周五美股漲多跌少，道瓊連10紅，費半也漲近1％，惟台積電ADR續跌0.62％，今日開低3元後突圍向上，帶領台股震盪翻揚衝高17089點，市場熱點仍在泛AI股，華碩（2357）趕進度連拉2根漲停，關禁閉的緯創（3231）續創天價157.5元、英業達（2356）、神達（3706）股價續揚，廣達（2382）也續創逾20年高244元，散熱模組持續發燙，元山（6275）、力致（3483）、協禧（3071）、建準（2421）同步漲停，泰碩（3338）、雙鴻（3324）、業強（6124）、曜越（3540）、奇鋐（3017）、尼得科超眾（6230）聯袂強彈，整體表現強悍。

台積電破天荒二度下修全年營收財測、法說變法會引發台股動盪，今日開低後獲買盤拉抬翻紅挺進563元，令市場鬆一口氣，因釋出對AI樂觀看法，搭配外資全面喊買真正受惠AI大趨勢的ODM廠，緯創、廣達、英業達等指標股目標價再締新猷，花旗環球證券一口氣調升股價預期至176元、260元、80元，今日股價分別來到157.5元歷史高、244元24年高及70.5元，領漲概念股多頭齊發。

另外，宣告不會在AI伺服器領域缺席的華碩（2357）近期急起直追快速調整組織結構，與台積電法說會同一天發表搭載輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）平台的AI高階伺服器，發布首款搭載輝達（NVIDIA）HGX H100的AI高階伺服器新品第四季起出貨，更喊出現手上訂單已滿到明年，在外資連10買點火，連拉2根漲停，改寫1年高價366元，後續股價續航力值得關注。

雖然台積電法說會後重挫，惟AI資金熱潮未退，包含伺服器的廣達、緯創等股價均刷新高，散熱族群也竄升市場焦點，股價相對親民的車用電子暨散熱廠元山（6275）連飆2根漲停登天價48.4元，帶動力致（3483）、協禧（3071）、建準（2421）同步攻頂，建準（2421）更改寫歷史高151元，力致（3483）也衝上近16年高價，點火雙鴻（3324）大漲半根停板、奇鋐（3017）改寫歷史高358.5元。

得AI者得天下，成近期台股最佳寫照，分析師表示，就基本面及題材面，產業沒有轉空的疑慮，建議等修正落底，均線再度翻揚型態轉強再分批承接布局；另外，美國科技業財報將在本周成為市場焦點，AI三巨頭微軟、谷歌、Meta都將發表上季財報，市場聚焦AI產品是否開始對企業營收帶來實質影響，將連動廣泛AI概念股走勢，三大巨頭的資本支出也被視為輝達、博通等AI上游供應商的業績指標。

（時報資訊 龍彩霖）

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