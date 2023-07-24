滙豐證券按讚 巨大、美利達飆速

滙豐證券看好自行車雙雄巨大(9921)、美利達(9914)前景轉佳，將評等由「減碼」升為「持有」外，並雙雙調高目標價至226元、214元，今日巨大、美利達晨盤漲幅在2.58%、0.93%左右。

中國大陸自行車市場需求旺盛，今(2023)年上半年台廠巨大、美利達來自大陸營收都呈現年增的情形。滙豐證券看好雙雄前景，將巨大、美利達評等由「減碼」升為「持有」外，目標價調增至226元、214元，調幅高達36.97%、38.06%。

自行車產業今年陷入庫存調整，各家業者營運表現皆有壓力，不過，目前整體庫存已開始漸漸緩解，業者大多預期將等至明年第一季，庫存才就能回復正常水準。大陸在解封後，戶外運動潮已成趨勢，自行車運動人口大幅成長，也推升中高階車款強勁需求，成為自行車業者重要的獲利來源之一。

巨大今年6月自有品牌以捷安特在中國大陸內銷表現最出色，營收年增逾4成，不過，在歐洲及美國因市場中低階產品銷售減緩影響，營收皆呈年減的情形。

據美利達統計，今年上半年大陸出貨台數33萬台，小幅度年增，受惠多數是高階車種，ASP年增超過4成，整體上半年中國大陸區營收年增也超過4成%。

（時報資訊 郭鴻慧）