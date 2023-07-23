7/24盤前》AI紅火 自營商狂掃冠軍竟是它

台股今（7/24）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.AI軍備競賽持續加溫，美系四大CSP（雲端服務供應商）自今年下半年起即針對AI伺服器採取優先採購策略，明年更將擴大拉貨動能，加上中系一線CSP業者需求亦皆倍增，直接挹注主要ODM台廠接單暢旺、第三季出貨隨之增溫，動能將延續至明年。

預期除了緯創、英業達及廣達外，第四季亦將加入或擴大出貨的緯穎、神達、技嘉及華擎等，都將受惠吃補。

2.台積電上周四法說會下修財測導致股價21日回檔，但台股眼前少了一大不確定因素，大型研究機構全面調整對台積電的獲利預測，利空出盡、加速趕底味道轉濃。外資最新共識是，放眼2024年投資契機已到，維持U型復甦觀點，強調現在的回檔是最佳買點；美銀證券甚至逆勢上調股價預期、達720元。

3.微軟宣布AI服務將向企業用戶收取費用，不但有助微軟營收增加，台灣雲端概念股也可望受惠。加上微軟資料中心即將落地台灣總投資金額上看新台幣400億（以7/23匯率粗估），代理微軟Azure雲端服務的資訊服務廠商，如宏碁資訊（6811）、精誠（6214）、邁達特（6112）及伊雲谷（6689）等，可望同步受惠。

4.據統計，盤面上包括英業達、東元、廣達、緯創、華城、威盛、奇鋐、力致、智原、勤誠、世紀鋼、楠梓電、元山等13檔，符合21日股價收實體紅K，達5日均線之上，表現強過大盤，且三大法人周買超逾千張，技術指標K大於D，有望持續凝聚人氣，推升股價走揚。

5.企業數位轉型需求強勁，資訊服務廠商包括敦陽（2480）、勤崴（6516）、零壹（3029）、中菲（5403）、叡揚（6752）、大塚（3570）等業者，2023年上半年均繳出營收年增兩位數成績；展望下半年，業者認為，雖然景氣有雜音，但雲端服務、資訊安全及人工智慧（AI）等為主軸的轉型需求，依然是相當強勁。

6.面板廠法說從本周起陸續登場，由友達、LGD打頭陣，除了公布財報之外，也將為下半年的面板市況定調，後續包括中光電、群創和明基材則將在8月初舉行法說。隨著電視面板價格大漲，第二季面板廠虧損將大幅縮小，市場也看好面板廠第三季有機會提前轉虧為盈。

7.南光（1752）受惠列入大陸集採的急救藥物與出貨穩定的降腦壓藥，業績持續報捷，上半年營收突破10億元大關。由於產品組合佳，法人看好南光第二季毛利率有機會季增，預期下半年抗生素也有機會取得大陸藥證下，年度營收獲利可望同步改寫新高，全年營收將跨過20億元大關，EPS將由4元起跳。

8.台積電法說會落幕，雖二度下修全年營收財測、引發台股動盪，但會中釋出對人工智慧（AI）樂觀看法，搭配外資全面喊買真正受惠AI大趨勢的ODM廠，緯創、廣達、英業達等指標股目標價再締新猷，刺激多頭以驚人速度重整旗鼓，資金21日迅速轉進，台股盛夏熱浪持續發燒。

9.法說會旺季到來，今年超級電源法說會由電源三雄之一的光寶科（2301）領軍，搶先於7月28日上檔，台達電（2308）和群電（6412）則緊接在後，分別於8月1日及8月2日串場，三雄並列的超級法說會將會對下半年的電源市場前景釋出什麼展望？備受市場期待。

電源市場今年因人工智慧（AI）伺服器電源需求提升和特斯拉超充聯盟崛起而風起雲湧，特別是AI伺服器需要高電壓、高功率電源大行其道，更被視為推升電源產業升級的重要能量。

10.根據TrendForce最新車用面板研究報告指出，隨著疫情趨緩，汽車市場回歸成長軌道，加上車內面板用量持續提升下，預期2023年車用面板出貨數量將突破2億片，達2.05億片的水準，年成長5.1％。

TrendForce關注，在車用面板用量與日俱增的影響下，車用面板驅動IC的用量與技術成長也逐漸受到矚目，其中車用觸控與驅動整合IC（TDDI）應用在新產品上逐漸提升，整體市占率持續攀升中。

11.檢視上周法人在櫃買市場買超前十二大個股，康和證周買超量6,937張居首位，台燿、力致、中美晶等買超量也高於5千張，各為5,840張、5,511張、5,498張；其次依序有：保瑞（3,750張）、上詮（3,221張）、雙鴻（3,216張）、頎邦（2,009張）、協易機（1,969張）、高鋒（1,927張）、萬潤（1,815張）、長科*（1,785張）等，大都為業績成長或是具題材股。

12.「得AI，得天下」，電子航母轉型不易，早早相中AI市場潛力，科技大廠包括廣達、和碩、緯創已搶先透過旗下子公司布局，不但小金雞靠母公司招牌大發利市，集團也跟著沾光，坐收漁翁之利，今年市值翻倍者比比皆是，印證了大牛股也會飆出新行情。

13.AI席捲全球，印刷電路板協會（TPCA）表示，AI伺服器屬於高階、高值的PCB終端應用，且製程技術門檻較高，有能力製作的廠商較少，加上產品單價高，可視為台灣PCB產業的新藍海；TPCA點名，ABF載板、高多層板（HLC）在AI伺服器的浪潮之下，可望受惠最深。

AI伺服器推升PCB類股的本益比，不僅百元俱樂部的檔數激增，今年以來已經切入AI伺服器的業者包括台光電（2383）、金像電（2368）、博智（8155）股價均創下歷史新高紀錄。

14.今年來鋼市疲軟，相關族群上半年業績普遍衰退，不過市況已到低點，隨著國際各大鋼廠紛紛調漲8、9月價格，大陸官宣要救房市，提振鋼鐵市場需求，可望以「金九銀十」姿態進入第四季；鋼廠營運轉旺，包括中鋼（2002）、中鴻（2014）、燁輝（2023）、盛餘（2029）、美亞（2020）等業者可望受惠，第四季業績將轉強。

15.晶華酒店集團去年合併營收55.97億元、年增13.51％，稅後純益10.15億元，EPS達7.09元。今年上半年營收33.41億元、年增35.64％，創近年同期新高，除受惠國際商旅持續回流、會展需求熱絡，及解封後報復性消費帶動餐飲市場復甦外，「晶華美食到你家」美食外賣外送平台亦居功厥偉，為晶華創造大幅超越同業的亮眼餐飲業績。

16.上櫃近一周個股中，周股價、周成交量及周三大法人買超金額均走揚個股依序有保瑞、力致、台燿、藥華藥、宏碁資訊、萬潤、晶呈科技、原相、高端疫苗、太醫、良維、中探針、創惟等。

17.台灣虎航疫後復甦一飛沖天，首季每股獲利1.07元不僅創新高，也賺贏國內傳統航空。虎航股價21日來到47.05元，穩居航空股王；8月將在創新板掛牌上市，如何「機票變股票」，吸引更多股東進場是焦點。

18.財政官員透露，正在編列的明（113）年度總預算，歲出、歲入可望再創新高。其中，歲出將從今（112）年2.68兆元，提高到2.8兆元、上看2.9兆元。赤字預算將控制在今年1,626億元的編列幅度，不會創高。依此，歲入也將緊貼歲出成長。

19. 據統計，自營商在7/21主要鎖定AI伺服器股大買，包括緯創、技嘉、光寶科、緯穎、金像電、智原、健鼎、雙鴻及川湖等，只有華泰屬5G概念股。上述十檔個股，除近日急漲一度叩999元歷史天價的川湖小跌外，其餘均收漲，且有緯創、智原等收漲停，共有七檔漲逾半根漲停，可見自營商急補AI股的態度。

其中緯創股單日買超逾1.2萬張，金額逾17億元，居雙冠王。另外，華泰、光寶科兩股也買超逾2千張。（閱讀全文）

20.國內銀行競爭最激烈的富豪財富管理業務，最新業績出爐。金管會統計，截至6月底，九家獲准開辦高資產客戶財管業務的銀行，累計客戶數達5,448人、總資產管理規模（AUM）6,850億元，7月將衝破7,000億元大關。銀行排名，中信銀行連兩個月登上冠軍寶座，兆豐銀位居亞軍，合庫銀以黑馬之姿擠下一銀衝上第三名，且已「坐三望二」。

21.科技業者分析可能出現的三大情境：第一、AI禁令若擴大禁用A800，預估美國CSP則對美系收入影響在7％，相關訂單可望轉進中國三大網路巨頭BAT（百度、阿里巴巴、騰訊），白牌業者包括廣達、英業達及緯穎等業者受惠。第二、先進晶片的限制未再擴大：持續禁用A100／H100，則A800／H800受惠，整體營收不太影響下單顆數變多。第三、若全部禁止AI晶片、GPU進中國，則影響全球市場上至少3成台數的出貨量。（暫中性看待）

22.中華電信結盟台廠，智慧製造輸出泰國！中華電信繼與泰國國家電信（NT）、泰國省電力局（PEA）策略合作之後，近日協助工研院、佳研智聯，擬將智慧製造多項解決方案輸出至泰國市場。

23.政府打炒房「打住不打商」，房地產上游供給面出現轉折，根據最新統計，今年前五月台中市辦公類建照面積年增117.8％，新供給量達66.8萬平方米，居全台第二位；對比前五月住宅類建照戶數年減27％，凸顯出台中商用地產領軍時代已將來臨！

這波台中商辦潮造浪者，包括聯聚、興富發、冠德、皇翔、國泰、豐邑、允將等在地建商與上市建商。

24.美國科技業財報將在本周成為市場焦點，因為微軟、谷歌、Meta三大人工智慧（AI）巨頭都將發表上季（4至6月）財報，分析師表示，將關注AI產品是否開始對企業營收帶來實質影響，因為這將影響廣泛的AI概念股，三大巨頭的資本支出也被視為輝達、博通等AI上游供應商的業績指標。

25.在中國出口下滑背景下，汽車出口卻逆勢上揚成為亮點，尤其新能源汽車搶占包括歐盟、東南亞在內的國際市場。數據顯示，去年在歐洲銷售的電動汽車中，有16％從中國進口。今年第一季，中國電動汽車在東南亞的市場銷售占比也大幅提升至75％。

26.大宇資（6111）今年在印度成立遊戲研發中心，第一款遊戲RADIER SIX已在印度、巴基斯坦、孟加拉等市場上市，展望下半年，該款遊戲將稍做內容修改後，準備進軍北美及南美市場。

27.台股上周五（21日）開低拉升跌勢收斂，有不少個股爆量上揚，盤中零股交易也大爆發，護國神山台積電（2330）爆逾2倍量能、大跌19元，零股成交衝高至15億元、激增近5倍，三檔AI千金股－緯穎（6669）、創意（3443）及世芯-KY（3661）股價同寫新高，也吸引小資族搶進。

28.大陸宣布「促進家居消費，著力擴大內需」政策，將於全國組織展開家居煥新消費季活動，協同各方搭建產銷對接平台，優化消費供給，釋放家居消費潛力，支持綠色建材下鄉，有助催化PVC、PE、EVA、DOP等塑化需求，相關生產廠，包括台塑（1301）、台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、聯成（1313）等可望受惠。

29.天氣轉熱，加上暑假出遊增多，帶動運動休閒類股營運轉強。健身器材廠喬山（1736）、岱宇（1598）、力山（1515）第三季起逐漸進入傳統銷售旺季，下半年營運轉強，就連上游零件供應商祺驊（1593）也看好將受惠。

另製鞋的寶成（9904）、豐泰（9910）、鈺齊-KY（9802）、志強-KY（6768），也受惠於暑假出遊增多，加上品牌客戶去化庫存後，下半年營運有機會好轉，一掃上半年的低迷。

30.凱基投顧指出，2023年全球伺服器出貨量雖年減7％、至1,280萬台，但2024年將重拾成長力道，年增8％、至1,380萬台，AI伺服器（含訓練與推論）2024年出貨量可望突破百萬台，帶動零組件單位售價成長，AI伺服器供應鏈中的兩大高價股緯穎（6669）、川湖（2059），後市可期。

B.利空因子：

1.為配合美國政府封堵中國半導體產業，日本23日起將涉及尖端半導體領域的23個品類追加為出口管制對象，包括形成電路圖案與測試晶片所需的設備，以及與EUV曝光機有關的設備。業界人士認為，日本此舉將使中國更難以進口晶片製造設備，但或將引發中國反制，並進一步加劇全球產業鏈的分裂。

2.受到供應吃緊與極端氣候影響，國際糖價逼近11年高點，也推升糖果、糕餅與飲料業者的成本大幅攀升。但分析師認為，這波漲勢尚未終結，未來可能還有續漲空間。

3.台灣機械設備上半年輸往美國及大陸露出疲態，尤其對大陸出口占比更降至近年新低。出口受阻，傳出已有中部工具機廠通知協力廠延票。業者悲觀認為，今年機械出口值恐年減15％～20％，創近年最大跌幅。

4.台電持續虧損，除了經濟部將在113年總預算編列1,000億元注資台電，據了解，行政院副院長鄭文燦指示，要保留發行特別股彈性，未來的融資也將研議延續低利。

5.在印度召開的二十國集團（G20）能源部長會議22日落幕，但在部分產油國反對下，該會議未能就逐步削減化石燃料達成共識，科學家與環保人士對於G20對抗氣候變遷速度緩慢感到失望，特別是中國與美國此時遭遇極端氣候，更凸顯全球正面臨嚴峻考驗。

6.大陸第二季末經濟景氣反轉，工具機廠及零件業者近期接單都有放緩的跡象。台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲表示，黑天鵝仍在，俄烏戰爭、大陸疫後經濟復甦不如預期，新台幣兌美元匯率貶輸日圓，今年工具機產業景氣恐無好轉跡象，預估出口值年減20％。

7.中澳資源戰愈打愈烈！澳洲財政部發言人日前指出，在聽取澳洲外國投資審查委員會（FIRB）的建議後，已經禁止一家有中資背景的企業，收購陷入財務困境的鋰礦商阿麗塔資源有限公司（Alita Resources Ltd）。

8.壽險資金取決於美元走勢，由於聯準會（Fed）升息未停止，美元持續升值，資金持續跑往高利美債，壽險業資金連四月淨流出，也就是總給付大於總保費收入，前五月淨流出逾440億元，但前五月整體利息收入進帳估超過3,000億元，因此不至於出現流動性危機。

9.標準普爾全球評級及灣台子公司中華信評共同檢視銀行業第三季景氣展望，75％評級展望為穩定，包括台灣在內，主要因利息收益率與換匯交易利得兩項強化，今年獲利能力提升，整體稅前平均資產報酬率（ROAA）提高到0.7％，但受到經濟成長轉弱，逾期放款將略增，壞帳率估連二年走高至0.4％，在信用成本增加下，融資成長率今年僅4.5％，為近三年來偏低水準，同時提出銀行業前景的五大風險。

10.前五個月壽險資金呈淨流出，但有兩大因素讓壽險業不至於出現流動性危機，一是從6月開始為股利入帳旺季，二是受惠於投資型保單新制前搶購潮，新契約保費收入轉為正成長。但各壽險下半年緊盯現金流量，由於聯準會7月底升息在即，美元續走強，擔憂再出現美元保單解約潮。

11.曾被譽為「天下第一村」、做為大陸改革開放樣板的的華西村，其上市公司華西集團如今因負債纏身，擬將其持有的華西集團80％股權轉讓給江陰聯華優化調整產業投資合夥企業，實際控制人將變更為江陰市政府國資委，轉讓價為象徵式的人民幣（下同）1元。

12.中美AI晶片恐將祭出第二波制裁，市場盛傳，繼先前人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）重要A100禁售中國外，美晶片法案恐將於8月再度祭出限制輝達A800出口許可。科技業者指出，中美AI禁令可望分為三大情境，因AI晶片仍然供不應求，且中國已備妥A800晶片庫存不足的解決方案，有利於白牌伺服器發展，但部分台廠AI供應鏈影響恐掀波瀾。

13.軟板廠同泰（3321）公布第二季財報，第二季在營收回復成長之下，單季毛利率轉正，再加上業外獲利3,600萬元挹注，同泰第二季稅後淨損收斂至1,900萬元，但與去年同期相較，由盈轉虧，第二季每股淨損0.28元，累計同泰今年上半年仍呈現赤字，每股稅後淨損1.81元。

14.台指期走跌，失守萬七；外資期現貨同步賣超，整體籌碼面略為悲觀。群益期貨表示，上周五外資現貨賣超289億元，期貨淨多單大減至535口；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI差距約7,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權OI增量積極大增，目前選擇權上檔壓力沉重。

15.中央氣象局指出，杜蘇芮颱風在23日晚間8時增強為中度颱風，7級暴風圈擴大至半徑200公里，5天內有4縣市暴風圈侵襲機率突破80%，國家災防科技中心則示警，台灣東半部、南部則要留意豪雨致災。

16.大陸經濟復甦不如預期，對國內外各大產業都有不同程度的衝擊，消費者為了省錢減少支出，使得乳製品的銷量衰退，大陸酪農業面臨2008年三聚氰胺事件後最慘的一年，養殖虧損超過6成，讓中小業者不得不選擇殺牛止血。

17.台積電日前表示，美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰，因熟練裝機人才不足，4奈米製程量產時間，將由2024年底延後至2025年。此前，台積電創辦人張忠謀不看好赴美設廠，認為製造成本太高，也缺乏相關人才，直言「昂貴、浪費又白忙一場」。一位在德儀半導體工作的網友也認為，人才訓練是變數，團隊合作更是美國員工致命傷，質疑台積電美國廠2025年能否達到台灣廠水準。

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