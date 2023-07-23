微軟AI收費 宏碁資訊等4檔雲端概念股受惠

微軟宣布AI服務將向企業用戶收取費用，不但有助微軟營收增加，台灣雲端概念股也可望受惠。加上微軟資料中心即將落地台灣總投資金額上看新台幣400億（以7/23匯率粗估），代理微軟Azure雲端服務的資訊服務廠商，如宏碁資訊（6811）、精誠（6214）、邁達特（6112）及伊雲谷（6689）等，可望同步受惠。

微軟日前2023年inspire活動中宣布，Microsoft 365的AI功能Copilot，將向企業用戶收費收取每個帳號月訂閱費30美元。當用戶使用文書處理軟體Word、報表軟體Excel或郵件等，Copilot將以生成式AI協助其產出對應的內容。

微軟力推雲端服務並增加產值之際，台灣四家微軟雲端代理商，可望一併受惠。雖然微軟尚未公布確切收費時間點，台灣用戶收費策略也尚未出爐，但ARPU（每使用者平均收入）增加，有利於推升雲端代理商整體業績。

其中，宏碁資訊最值得期待。宏碁資訊目前來自於雲端服務貢獻，占營收比重高達六成，而該公司在三大雲端平台原廠中，又與微軟的合作夥伴關係最緊密。

宏碁資訊日前甫獲微軟年度最佳夥伴的榮譽，並且已取得微軟「Azure Expert MSP」雲端服務專家最高認證。該公司表示，看好下半年企業客戶的上雲需求，另一方面，也開始協助企業客戶使用生成式AI，使用微軟Azure的Open AI，訓練企業專屬AI模型，客戶的研發效率均可以顯著提升。

同樣也是系統整合及雲端代理商的精誠資訊，也是微軟長期合作夥伴，在許多專案中，為客戶導入微軟的產品。對於雲端產品Azure也延伸彼此的合作關係，未來微軟AI產品收費，也會反映在精誠客戶的整體專案中，可望提高營收貢獻度。

伊雲谷及邁達特也是少數代理了三大雲端服務的系統整合商及雲端服務平台。微軟AI月費政策一旦上路，企業如果訂閱及付費，代理商依過往慣例也是可以認列營收。

四家雲端平台，今年上半年財報均有亮眼表現，其中，宏碁資訊及精誠資訊，第二季及上半年年均繳出歷史同期新高的成績單。邁達特及伊雲谷2023年上半年營收為歷史次高。而伊雲谷日前還獲得知名科技調查機構 ChannelE2E 選為2023年全球垂直市場雲端託管服務商100強名單，伊雲谷蟬連亞洲第 1，全球排名第7名。

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