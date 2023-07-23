利空出盡！台積電股價美銀證上看720元

台積電上周四法說會下修財測導致股價21日回檔，但台股眼前少了一大不確定因素，大型研究機構全面調整對台積電的獲利預測，利空出盡、加速趕底味道轉濃。外資最新共識是，放眼2024年投資契機已到，維持U型復甦觀點，強調現在的回檔是最佳買點；美銀證券甚至逆勢上調股價預期、達720元。

受台積電下修對產業與自身營運展望影響，21日遭外資失望性賣超2.3萬張，股價終場跌3.28％、收560元，跌破過去一個月以來的高檔整理區間，也暫時從挑戰600元大關美夢中醒來。

不過，台積法說釋出調降財測利空訊息，除大致符合外資圈過去一個多月來的預測，也給市場加速趕底下修財務預期的機會。

外資圈人士預估，研究機構對台積電2023年的下修潮可能告一段落，放眼2024年的成長期待將會愈來愈濃烈，台積電股價回檔時間不會太長，言下之意，伴隨台積電迅速止穩，台股隨時將吹響反攻號角。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電下修財測意味壞消息出盡，也早在預期之中，市場更必須關注AI半導體需求帶動的複合效果，畢竟台積電在相關GPU、特殊應用晶片（ASIC）等半導體領域，都是不可或缺的存在，建議旗下客戶趁邏輯半導體循環觸底時建立部位。

法說會後，野村、大和資本、麥格理、匯豐證券等下修台積電股價預期，但除了野村從740元降到700元較「有感」外，其餘降幅微乎其微，像是大和資本從688元微調至686元，幾無變動。相較之下，美銀證券逆勢上調股價預期至720元，僅次於瑞銀賦予的740元，便顯得格外亮眼。

美銀指出，基於AI上檔空間富期待感，小幅上調2024、2025年台積電獲利預期，且產業庫存可望在第四季下降到健康水位，較低基期也給予2024年成長的良好環境，進一步考量台積電以2024年每股稅後純益（EPS）為基準的本益比僅14.5倍，落在歷史區間10～26倍的中下緣位置，評價面具吸引力，重申「買進」投資評等。

外資估算，台積電2023年EPS為30～31元左右，2024年成長力道驚人，EPS來到39.86元，相當每股將近賺了四個股本，2025年EPS更上看46.65元。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞指出，儘管終端需求不確定性高，無晶圓廠持續去化庫存，壓抑台積電下半年復甦進度，但受惠於高效能運算（HPC）、生成式AI的帶動，矽的內含價值與整體市場規模將會放大，半導體產業循環未來12～18個月可望漸入佳境、提供台積電更大支撐，持續看多台積電前景。

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