奧運大單挹注 法人看好這檔成衣股受惠

奧運將在明年第三季舉辦，預計成衣及運動用品端未來半年將是主要的需求釋 出時間，儒鴻(1476)目前的長單比重已開始上升，法人預期儒鴻今年下半年營運在客戶庫存調整逐漸結束與明年奧運需求釋出的帶動下將逐季上升，維持儒鴻的投 資建議為「買進」，目標價585元。

巴黎奧運會明年第三季登場，成衣大廠儒鴻今年首度對景氣轉正向看法。群益投顧認為，因為奧運將在明年第三季舉辦，預估在成衣及運動用品端的拉貨會從今年第三季開始一直延續到明年的農曆年前，未來半年將是主要的需求釋出時間。

此外，在後疫情時代的庫存調整時期，國內主要的成衣業者在自有產能比重皆有所增加，在終端庫存調整結束後，隨著訂單的回溫整體的獲利能力可望優於 過往水準。從產品來看，儒鴻的布料出貨已經好轉，且開始出冬季服飾的布料，預期今年第三季布料的出貨可以維持增強的趨勢。

群益投顧指出，部份客戶的庫存調整已經完成，目前已經看得到客戶的訂單量 開始回升，且今年第二季長單的比重也已高於第一季，都是產業往正面好轉的跡象。

群益投顧表示，預期儒鴻今年下半年營運在客戶庫存調整逐漸結束與明年奧運需求釋出的帶動下將逐季上升，明年營運可望回到接近高峰的獲利水準。

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