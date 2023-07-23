主力洗盤？外資上周逆勢掃貨5金釵

台股上周五（21日）收在17,030.7點，險守萬七關卡，周線收黑，以下跌253點作收，也留下長上影線，累計單周成交金額更爆量到達2.08兆元，日均量4,160.25億元；接下來一周，FOMC會議將登場，重量級龍頭企業包括谷歌、蘋果、Meta、高通、微軟、亞馬遜等即將公布財報數據，都將牽動台廠供應鏈股價表現，後市多觀察。

法人認為，台積電法說釋出人工智慧（AI）需求增加不足以彌補庫存調整干擾、半導體產業庫存去化時間拉長、以及總體經濟大環境景氣不佳等利空訊息，致使台股跌破5日、10日短期均線，險守月線約17,009點，萬七成為短線多空拉鋸的關鍵價位。

觀察三大法人單周資金動向，全數站在賣方市場，外資減碼381.57億元、投信賣超94.15億元、自營商調節93.03億元，合計賣超568.74億元。不過，上半年外資大舉搶進台股，買超逾3,740億元，創為2008年上半年以來最大量，普遍認為外資仍看好台股。

外資單周買超前10大上市個股依序為開發金（2883）91,767張、長榮航（2618）80,201張、新光金（2888）58,335張、英業達（2356）41,969張、華航（2610）37,794張、彰銀（2801）35,934張、元大金（2885）33,785張、大亞（1609）29,224張、彩晶（6116）25,032張、臺企銀（2834）22,033張等。

外資單周賣超前10大上市個股依序為聯電（2303）86,711張、仁寶（2324）70,715張、中信金（2891）50,147張、永豐金（2890）47,642張、中鋼（2002）39,737張、亞泥（1102）38,634張、中工（2515）31,844張、台積電（2330）26,999張、光寶科（2301）26,705張、佳世達（2352）26,167張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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