神達、和碩…11檔被看好AMD概念一次看

AI科技天后、AMD執行長蘇姿丰訪台，台股又颳起AI旋風，除了目前正當紅的伺服器組裝廠之外，與AMD業務往來密切、營收占比高的公司，都有可能啟動一波行情，值得密切關注。

繼5月底NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳來台引爆台股AI旋風後，另一家全球晶片大廠AMD（超微）執行長蘇姿丰（Lisa Su），也在本周抵台，而由於AMD在六月推出伺服器等級CPU（中央處理器）EPYC，以及AI運算專用的GPU（圖形處理器）MI300系列，因此隨著她的到來，7月台股又掀起另一股AI狂潮。

究竟市場有多夯？以神達（3706）為例，有近8成營收來自旗下雲端伺服器組裝廠神雲科技，目前神雲除了已接獲NVIDIA A100/H100高階伺服器訂單，神雲旗下的伺服器通路領導品牌TYAN（泰安），也宣布推出支援第四代EPYC處理器的高性能伺服器平台。所以，即使神達上半年營收成績不佳，且法人預估全年EPS（每股稅後純益）為6.4元，低於去年，但股價仍然強勢上攻表態。

第一金投顧董事長陳奕光解釋，NVIDIA與AMD分別在GPU與CPU居全球霸主地位，且在AI伺服器中均同屬於關鍵元件，因此都將受惠於生成式AI伺服器需求的提升，但陳奕光也說明，CPU與GPU功能略有不同，CPU的架構比較複雜，功能也更多元，可處理各種運算，但速度相對於GPU慢些、單價也比GPU便宜；而GPU架構比較單純、核心數量較多，更適合處理專精的工作。

連接器、主機板廠倒吃甘蔗

因此，若投入研發生成式AI的企業想節省成本，或因美國的高階晶片禁售令、無法取得高階GPU的中國企業，AMD的CPU不失為好的替代方案，使得台廠與AMD有合作關係、營收占比高的概念股，有長線利多題材支撐，短線也有一波慶祝行情。

不過，陳奕光提醒，依NVIDIA與AMD釋出的進度，這些近期正夯的生成式AI伺服器的GPU或CPU，最快第四季才能產出，供應給組裝廠，所以相關廠商的業績今年未必會顯現。反而是一般伺服器、PC、NB等產品，上半年因去化庫存、獲利表現不佳，但在AMD新一代伺服器平台的EPYC效能優異前提下，若整體伺服器產業下半年能擺脫谷底、展開復甦，將帶動企業新一波換機潮。

其中，嘉澤（3533）是連接器廠，是全球前三大CPU Socket（插槽）製造商，AMD是其重要客戶。受到伺服器客戶庫存調整影響，嘉澤上半年累計營收與第一季稅後純益年減率都超過兩位數，顯見產業景氣仍處谷底。不過嘉澤表示，Intel與AMD兩大新平台，從五月起已開始看到客戶急單或訂單增加，因此認為下半年會比上半年好，目標希望全年營收追平去年、甚至小幅成長。

在AI伺服器的進度方面，AMD的MI300A因類似CPU，將繼續採用Socket插槽，公司也證實進入試產階段，而且AI伺服器除了插槽，還有很多連接器，嘉澤也都有涉入，預期明年起可望貢獻營收與獲利。法人認為，嘉澤是長線績優股，股價沉寂已久，目前本益比不高，後續觀察庫存調整與營收成長狀況，中長線持有。

華擎（3515）屬於和碩（4938）集團旗下、是全球第四大主機板製造商，AMD是最大客戶，其主機板上的晶片超過一半來自AMD，近年來並與AMD合作研發顯示卡。

主機板每年五窮六絕的現象相當明顯，今年華擎第二季的營收也受到工業電腦、伺服器遞延出貨影響，季減率將近10％。不過公司樂觀表示，由於庫存調整進入尾聲，第二季毛利率比第一季好，下半年進入傳統旺季，加上AMD新品開出，有利於ASP（產品平均單價）提升，預期下半年比上半年更好，全年獲利應可超越去年，邁向復甦。華擎長年都維持不錯的現金股息殖利率，6月除息後也很快填息，但股價從5月底起漲，短線已漲多，可等拉回至月線再買進。

測試廠訂單湧入 拚營運高檔

京元電（2449）為國內IC測試大廠，NVIDIA與AMD都是重要客戶。今年營運原本受到供應鏈調整庫存影響，第一季表現並不佳，但NVIDIA與AMD的兩大GPU產品測試需求，從第二季開始湧入，京元電還把部分閒置產能都用來支援，帶動第二季表現超出預期。法人指出，在AI測試訂單挹注下，京元電下半年產能利用率有機會回到旺季時的水準。全年營運雖很難超過去年，但EPS仍可守住四元以上，維持高檔水準。近期除息走勢強勁，可等拉回再布局。

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