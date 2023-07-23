兩大因素 攸關台股是否守住萬七大關

台積電法說意外二度調降財測，衝擊台股震盪走弱，所幸收17,030點仍守住萬七及月線；本周盤勢力拚月線關卡，市場聚焦台積電走勢以及新一波法說會兩大因素，後者關注聯發科、聯電、智原等半導體廠營運展望。

21日外資擴大賣超到289.53億元，本土兩法人投信賣超26.5億元、自營商則買超30.24億元，三大法人淨賣超285.63億元。全周法人合計賣超568.79億元，分別是外資周賣超381.82億元、投信周賣超93.9億元、自營商賣超93.03億元。21日外資期貨市場未平倉多單535口，較14日減持550口。

檢視21日法人賣超台積電2.34萬張，其中外資就賣超2.31萬張，而全周的三大法人賣超量3.12萬張，外資周賣超量也達2.7萬張，衝擊21日台積電股價收低560元、跌幅3.28％，而周股價跌幅則有5.25％。台積電本周股價能否回穩反彈，攸關指數守住萬七及月線關卡。

本周法說會達到高峰，其中科技公司依序有：智原、力成、超豐、旺宏、國巨、同欣電、欣興、聯電、台亞、友達、訊連、鈦昇、聯亞、長科*、致伸、台郡、聯發科、光寶科、中磊、精測、揚明光、美律、揚明光、立積、宇瞻等逾20家。儘管台積電法說保守看待第三季營運以及二度調降今年財測，但個別科技公司法說釋出營運展望內容，仍受到法人關注，也牽動個股行情表現。

本周除權息方面，較重要有24日的凡甲、遠雄港、元太、聯合再生、聯合等；25日有貿聯-KY、中美晶、聯亞、昇達科、萬潤、三陽工業、華友聯等；26日有中鋼、中鴻、力麗、劍麟、正崴、台數科等；27日有弘塑、玉晶光、新日興、杰力、亞聚、大江等；28日有茂達、華新科、晶睿、強茂、穩得、大成鋼等。