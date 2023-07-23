貨櫃雙雄還有救？這家財報有1隱憂

陽明（2609）今年第一季在業外貢獻下守穩獲利，不過法人認為，進入傳統需求旺季，但運價仍欲振乏力，預估陽明第二季將出現虧損，考量航運市場供需結構的惡化，持續抑制運價回升幅度，維持陽明「中立」投資建議。

群益投顧表示，今年以來SCFI指數持續處於損平點附近震盪，隨傳統旺季來臨，航商漲價心態趨於積極，除了美洲線的漲價計畫之外，馬士基先前宣布7月底開始調漲歐洲線運價的動作亦顯示，短期內貨櫃市場可排除殺價競爭的可能，惟在市場供需寬鬆的大環境之下，第三季運價漲價空間多寡，端視航商是否積極減艙保價。

陽明今年第一季毛利率由去年第四季的36.91％下滑至9.25％，在業外利息收入貢獻下，陽明單季稅後獲利34.01億元，單季EPS0.97元。群益投顧表示，今年第二季以來遠洋線運價持續於損平邊緣震盪，即便5月開始進入傳統需求旺季，然運價仍欲振乏力；由於運價反應至營收具有遞延效應，儘管第二季陽明運量季增13％，但運價下跌導致單季營收季減5.16％。

群益投顧表示，今年第二季燃油價格較第一季為低、用油量則高於第一季，另在認列未分配盈餘所得稅之假設下，預估陽明第二季稅後虧損40億元，每股虧損約1.15元。第三季為傳統需求旺季，然因需求復甦力道仍緩慢，加上市場運力交付之下，供需結構的惡化將抑制旺季價量的回升幅度，維持陽明「中立」投資建議。能持續攀升的情況下挑戰七成，也將順勢帶動毅嘉下半年的整體營運再攀高峰。

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