投信:美升息近尾聲 大型成長股逢低布局

美聯準會（Fed）7月預計升息一碼，可望將是本波升息最後階段，復華投信副總廖崇文指出，回顧過去4次美升息結束，股市表現皆優於債市，在選股方向上，看好「大型股」、「成長股」具基本面優勢，為逢低布局焦點。

由金管會證期局指導，證券期貨周邊單位共同主辦的「2023投資新趨勢系列講座」系列講座22日舉辦台中場，邀請期交所交易部高級專員謝怡昇、廖崇文進行專題演講，分別以「充實期貨知識，瞭解市場風險」與「全民理財時代-市場趨勢與投資策略」為主題，與現場參與講座及線上直播投資人共同分享。

廖崇文指出，去年全球市場面臨高通膨及快速升息壓力，導致股債同步下殺，隨著預期各國央行升息循環已近尾聲，扭轉先前美元獨強走勢，新興市場貨幣也有轉強跡象，今年以來股市呈現多頭格局，債市相對「春天還未來臨」。

進入升息最後階段，廖崇文點出，通膨增速向下趨勢持續，Fed將停止升息，且市場對後續可能降息預期，有利成長股評價提升。同時，製造業景氣觸底、科技業庫存持續加速調整，就業市場仍強健，大量超額儲蓄、家庭及民間企業資產負債表仍然健康，預料2023下半年起至2024年企業獲利將恢復正成長，AI普及與落實的商機題材普遍受到認同，提高相關標的及大型股支撐，金融市場具投資機會。

進一步觀察過去4次美升息結束後股、債、商品三大資產平均績效表現，以股票後3、6、12個月分別上漲7.05％、7.35％、13.08％幅度最為優異。而針對選股方向，廖崇文建議可從「大型股」及「成長股」兩大方向挑選，因其大多為產業龍頭，具市場贏家優勢，是有基本面支撐的「常勝軍」。

以美國S&P 500指數來看，過去15年S&P成長指數從未連兩年負報酬，僅2008、2022年為負報酬，凸顯大企業具備長期競爭優勢。廖崇文表示，在好公司落難時逢低買進，入手的價格低，更容易抱得住，且未來向上空間也大。預期2024年全球股市各產業獲利將恢復成長，大型科技股已開始反應長線AI趨勢及下半年後轉機。

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