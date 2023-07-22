長榮股息將入帳能攤平? 專家:2前提可考慮

貨櫃大哥長榮下周三（26日）將發放70元現金股息，總金額高達1480億元，由於不少水手即使2年來共有88元高息到手，績效卻未轉正，隨近期股價在百元低檔，雖想將入帳股息再投入，又怕愈攤愈「貧」，專家認為，SCFI的歐美主力航線，運價已相繼翻揚，若台幣匯率續貶、Q2獲利確定回升，不失為貨櫃海運股的中期買點。

根據FactSet最新調查，長榮目標價由132.5元上調逾10%至146元，由於近來SCFI運價低檔有撐，不僅美西與美東線上周兩位數大漲，歐洲線本周也止跌轉正，萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，長榮、陽明的中期買點已呼之欲出。

由於上市櫃公司的第2季季報，將在8月初出爐，一般預料，長榮Q2獲利可望優於Q1，上半年EPS有機會挑戰5元。

蔡明彰以第1季長榮稅後純益50億元、EPS2.38元來看，由於Q2營收674億元，已比Q1的668億元更高，預估Q2EPS可達2.5元，較Q1季增5％，上半年EPS估4.88元，獲利漸入佳境。

加上新台幣等亞幣貶值趨勢不變，歐美民眾購買力增強，也讓蔡明彰認為，有利亞洲貨品外銷增溫，若台幣兌美元匯率下探31.5元附近，建議布局長榮。

近日有心累水手在股版發文指出，從長榮去年減資就慘套至今，即使下周將有126萬股利會進戶頭，卻因虧損幅度高達62%，而開心不起來，急問到底該繼續攤平換取來日安全下庄，還是去追高憑空想像的AI，但又怕套了連股利都沒得領。

有網友認為，下周一（24日）起，就可以開始觀察長榮股息的資金行情，股價若能拉上118元就代表有戲，否則就建議把股票砍一砍改追AI；但也有人認為，拿到股息別再往套牢股去攤平，航運沒未來，頂多穩穩小賺，追AI主流才能翻身。

但還是有水手抱持不同意見，認為即使今年營收獲利大減，但綜觀法人的研究報告，長榮最差全年EPS還有6~7元，好一點更有機會突破10元，對照緯創今年頂多估賺5元，根本直接海放不少AI股，但也坦言看基本面就是決定要長期投資，持股需要更有耐心。

另有網友認為，想賺錢還是得跟趨勢或外資法人走，法人哪有這麼多閒錢進駐沒題材、又套了一堆散戶的航運股，要水手別再期待填息行情；還有人坦言，長榮確實堪稱物美價廉，但最大問題在籌碼面，不管是法人大戶或是大股東，誰會拉高給上面散戶出。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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