不只緯創、華碩 12檔AI鏈「純度」總盤點

台積電周四（20日）法說二度下修今年財測，雖營運展望又更保守，但因其AI占比僅6%，股價修正難免，分析師指出，神山釋出AI市場飛速成長的訊息，IP、CoWoS和伺服器等3方向是主流，世芯-KY、創意、M31、威盛、辛耘、萬潤、弘塑、緯創、廣達、技嘉等10檔AI「純度」高，至於智原、華碩等2家，雖AI占比不明，但也有機會輪動。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，台積電看好AI市場未來5年複合成長率高達5成，並會持續擴增CoWoS 產能，明確表示CoWoS產能越快越好（As quickly as possible），顯見ASIC需求大於AI需求，IP矽智財產業值得追蹤。

由於台積電法說指引的產業方向，反而才是法人關注的重點，因此即使台積電疲弱，但AI領頭羊緯創仍強攻漲停、廣達同創新高，這是因為AI僅占台積電營收約6%，在AI高成長趨勢不變下，選股要找「高純度」個股，提醒真AI與假AI要分辨清楚。

陳昆仁指出，IP矽智財、CoWoS封裝和AI伺服器代工等3大方向是主流。IP矽智財方面，以世芯-KY為領頭羊，世芯為目前IP股獲利王，股價也超越力旺成新股王，甚至擠下大立光成台股股后，未來不乏問鼎股王的實力，若世芯-KY能持續創新高，創意、M31、威盛等其他IP股皆可留意。

CoWos封裝方面，由於相關概念股眾多，到底誰的占比高，就是投資人要留意的方向，他指出辛耘、萬潤、弘塑等3家，是純度較高的個股，智原表示也有接到先進封裝的案子，確為可以留意的方向，但實際貢獻度尚不明朗。

AI伺服器代工方面，以指標股緯創為領頭羊，若緯創能持續創新高，那在伺服器代工純度較高的廣達、技嘉可望受惠，至於剛突破區間盤整的華碩，也有機會比價向上。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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