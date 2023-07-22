AI成台股新神山 謝金河：5台廠掛TURBO

台積電被封為台股的護國神山，也讓股市好壞繫於台積電一身，「一個人的武林」說法不逕而走，財信傳媒董事長謝金河表示，這波伺服器族群挾著AI大浪，如同掛上TURBO引擎，股價市值令人驚呼，其中群創市值已與聯想相當，而台達電、廣達也進逼Dell及HP，緯穎、光寶科身價也如衝浪般大翻身，看好ICT產業將成台灣另1座護國群山。

謝金河在臉書以「轉大人：台灣的另一個護國群山隱然成形」為題發文，指出近年台積電迅速崛起，市值拉升至15兆，成為大家朗朗上口的護國神山，台積電也拉大與其他公司的差距，於是，又有人稱台積電形成「一個人的武林」。

這幾個月，AI帶來的新契機，讓台灣AI供應鏈股價飆漲不停，這很可能又是另一次產業新革命，台灣ICT如果在這次AI浪潮中跟著大起，可能形成另一個護國群山。

1990年代PC、NB崛起，台灣的資通訊產業搶著爭取Dell、HP、Compaq訂單，鴻海挖了廣達團隊，一度讓郭台銘、林百里交惡。那個時候，HP，Dell像大樹一般，台灣的代工廠像小樹苗。

後來，聯想挖了宏碁的蘭奇，搖身變成世界最大PC大廠，台灣的資通訊產業一度面臨邊緣化的危機，這次AI帶來的新機會，伺服器幾乎排除中國供應鏈，使得整個產業有如加上渦輪引擎馬達一般，股價、市值都漲到令人不敢想像的地步。

到今天為止，廣達市值跑到8730億，搖身變成全台第6大企業，台達電排第4，已經到達300億美元，緯創、緯穎創造7600億台幣市值，光寶科技也到3458億，整個ICT產業，就像是林憲銘說的價值被低估，這幾個月，他們像是在衝浪一般，身價翻了好幾番，這是本益比的提升。

現在台達電、廣達、緯創集團實力已經逐漸逼近Dell及HP，這2家PC時代的巨人，很可能被台灣的供應鏈超車。在香港上市的聯想，一度把台廠邊緣化，現在聯想集團市值1029億港元，大約只有4000億台幣，跟緯創旗鼓相當。幾年前，台灣的ICT廠幾乎看不到聯想車尾燈，現在已經超車了。

AI帶來的大機會，從黃仁勳的Nvidia、蘇姿丰的AMD，加上不可或缺的台積電，及AI伺服器大產業鏈，台灣尋尋覓覓找了很久的，從一個人武林的護國神山，現在AI供應鏈可能加速催生台灣的護國群山，這又是台灣產業再進化的新代表作。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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