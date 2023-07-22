AI大贏家 外資不顧兩岸風險狂掃台股

受到AI人工智慧狂潮吸引，外資暫時拋開台海緊張局勢擔憂，今年以來大舉買進台灣股票。外媒披露，今年1至6月，外資買超台股120億美元（約台幣3750億元），為2008金融風暴上半年以來新高。以美元計價來看，台股加權指數今年以來狂漲20%，榮登亞股之冠。

路透報導，台灣經濟放緩、共軍不斷展現軍力，以及俄烏戰爭凸顯台海緊張局勢，這些干擾因素都沒有削弱台股漲勢。相反地，外資認為，衝突僵持不下阻礙了中國行動，而風險管制可透過保持流動性、快速撤出來因應。

Union Bancaire Privee亞洲資深經濟學家Carlos Casanova表示，目前採取一種戰略性交易，通常在科技業估值觸頂前的短期投資。未來台海衝突升溫，對這些投資人來說沒有太大關係。

報導指出，一名台灣資深基金經理人直言，「我們長期生活在兩岸緊張情勢之中，然而整個AI供應鏈都在台灣，任何競爭對手要跨入門檻難度很高，因此，台灣AI供應鏈對外資來說非常具有吸引力，相信這些資金今年會持續湧入。

法國興業銀行亞洲證券策略長Frank Benzimra說，半導體業即將落底反彈，台灣是亞洲受益最明顯的贏家，未來也可能如此。

台灣2024年1月將舉行總統選舉，這可能會讓緊張局勢和政治問題浮出水面，但投資者認為擔憂是可以控制的。

相較之下，股神巴菲特去年第三季砸逾41億美元（約台幣1200億元）大買台積電ADR，但第四季就減碼高達86%股票，從6010萬股砍到剩下829萬股，今年第一季已全數出清。

巴菲特5月在波克夏股東會上坦言，賣出台積電，是因擔憂台海政治緊張情勢，直言台積電所在地點是他調整投資策略的主要考量，稱資金配置在日本比在台灣好，讓他更自在一些，「這就是現實」。

（中時新聞網 吳美觀）

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