陸成長遜預期 桓達Q3業績恐衰

製程自動化感測器廠桓達（4549）原本樂觀預期，今年營收及獲利可延續去年熱度。惟大陸市場上半年業績年增幅10％，低於預期，加上去年營收創史上新高，墊高比較基期，桓達預期第三季業績恐比去年同期下滑，全年營收及獲利挑戰史上新高的營運目標，暫不修正。

桓達6月營收1.15億元，年減26.60％；上半年營收6.68億元，年增5.57％。桓達表示，中國大陸經濟及景氣低於預期，桓達大陸6月業績從去年同期人民幣1,200萬元降至人民幣600萬元，折合新台幣計價約3,000萬元，是桓達6月營收負成長主因。

桓達表示，原本預期今年大陸市場年成長25％，礙於大陸上半年經濟景氣復甦低於預期，上半年實際僅年成長10％，美國市場上半年業績年成長24％、台灣上半年業績年減16％、海外經銷商上半年業績年減幅11％，歐洲市場業績則是持平。其中大陸及美國兩大市場佔桓達營收合計60％，彌補其他市場衰退部分，是桓達上半年營收年增5.57％的主因。

桓達主管指出，美國客戶以往都是一口氣下單，其中在四個月內出貨，去年美國客戶下單採購4億元，其中感測器及壓力傳送器各2億元，今年改逐月下單，去年第三季美國市場在手訂單1億多元，今年第三季在手訂單降至3、4千萬元的主因，加上去年營收創史上新高，墊高比較基期，桓達預期第三季業績恐比去年同期下滑。