7月21日一分鐘強弱勢股
7月21日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
建準（2421）
|
10.00
|
股價迭創波段新高，投信買超1,764張
|
智原（3035）
|
10.00
|
外資調高目標價帶動買盤追價，投信再買超842張已連八日加碼
|
宏碁資訊（6811）
|
10.00
|
日K線連兩根長紅棒創新高價，投信買超518張已連四日加碼
|
光群雷（2461）
|
9.98
|
低價電子股落後補漲，股價帶量創波段新高
|
泰碩（3338）
|
9.92
|
散熱族群股價強勢攻堅，外資連三賣後轉買超550張
|
華碩（2357）
|
9.90
|
股價低基期落後補漲，外資買超1,148張已連10日加碼
|
楠梓電（2316）
|
9.88
|
股價連續帶量攻堅創波段新高，外資買超1,291張
|
士紙（1903）
|
9.85
|
股價長時期盤整後急拉，將挑戰前高59.7元壓力
|
緯創（3231）
|
9.67
|
股價震盪整理後再轉強攻堅，自營商買超1.2萬張已連11日加碼
|
通嘉（3588）
|
7.53
|
股價連續三根長紅棒創波段新高，將挑戰四月中旬高檔67.8元
製表：證券新聞中心
7月21日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
華孚（6235）
|
9.85
|
日前股價創高後連續震盪拉回，法人賣超1,453張
|
三陽工業（2206）
|
5.90
|
股價面臨季線保衛戰，外資賣超4,261張已連三日減碼
|
精材（3374）
|
5.13
|
半導體股震盪走弱，股價跌破五日線及月線
|
鳳凰（5706）
|
4.37
|
觀光類股走弱整理，股價持續低檔區震盪
|
台表科（6278）
|
3.73
|
股價帶量長黑，但外資趁勢連兩日買超1,332張
|
晶宏（3141）
|
3.59
|
日前股價急拉後再回檔將回測季線關卡，外資賣超1,220張
|
家登（3680）
|
3.52
|
台積電保守看待Q3營運影響賣壓，股價跌破季線
|
佳世達（2352）
|
3.51
|
股價面臨回測50元關卡，但法人逆勢買超1,125張
|
南電（8046）
|
3.37
|
ABF載板族群弱勢整理，法人賣超1,898張
|
台積電（2330）
|
3.28
|
二度修正財測及保守看待Q3營運，外資賣超2.31萬張
製表：證券新聞中心
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!