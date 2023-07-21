7月21日一分鐘強弱勢股

7月21日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

建準（2421）

10.00

股價迭創波段新高，投信買超1,764張

智原（3035）

10.00

外資調高目標價帶動買盤追價，投信再買超842張已連八日加碼

宏碁資訊（6811）

10.00

日K線連兩根長紅棒創新高價，投信買超518張已連四日加碼

光群雷（2461）

9.98

低價電子股落後補漲，股價帶量創波段新高

泰碩（3338）

9.92

散熱族群股價強勢攻堅，外資連三賣後轉買超550張

華碩（2357）

9.90

股價低基期落後補漲，外資買超1,148張已連10日加碼

楠梓電（2316）

9.88

股價連續帶量攻堅創波段新高，外資買超1,291張

士紙（1903）

9.85

股價長時期盤整後急拉，將挑戰前高59.7元壓力

緯創（3231）

9.67

股價震盪整理後再轉強攻堅，自營商買超1.2萬張已連11日加碼

通嘉（3588）

7.53

股價連續三根長紅棒創波段新高，將挑戰四月中旬高檔67.8元

表：證券新聞中心

7月21日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

華孚（6235）

9.85

日前股價創高後連續震盪拉回，法人賣超1,453張

三陽工業（2206）

5.90

股價面臨季線保衛戰，外資賣超4,261張已連三日減碼

精材（3374）

5.13

半導體股震盪走弱，股價跌破五日線及月線

鳳凰（5706）

4.37

觀光類股走弱整理，股價持續低檔區震盪

台表科（6278）

3.73

股價帶量長黑，但外資趁勢連兩日買超1,332張

晶宏（3141）

3.59

日前股價急拉後再回檔將回測季線關卡，外資賣超1,220張

家登（3680）

3.52

台積電保守看待Q3營運影響賣壓，股價跌破季線

佳世達（2352）

3.51

股價面臨回測50元關卡，但法人逆勢買超1,125張

南電（8046）

3.37

ABF載板族群弱勢整理，法人賣超1,898張

台積電（2330）

3.28

二度修正財測及保守看待Q3營運，外資賣超2.31萬張

製表：證券新聞中心

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