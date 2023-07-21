7月21日一分鐘強弱勢股

外資調高目標價帶動買盤追價，投信再買超842張已連八日加碼

日K線連兩根長紅棒創新高價，投信買超518張已連四日加碼

股價低基期落後補漲，外資買超1,148張已連10日加碼

緯創（3231）

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