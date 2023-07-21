外資提款晶圓雙雄 掃貨這檔連9天19萬張

台積電二修財測重傷台股，台股今（21）終場下跌134點，3大法人總計賣出285.59億元，其中光外資就賣超289.24億元，買超第一名為國民ETF國泰永續高股息（00878），買超20,919張，總計連買9日共18.9萬張，帶動00878收盤續創史上新高21.61元；外資賣超冠亞軍則為晶圓雙雄，賣超聯電2.4萬張、台積電2.3萬張。

權王台積電周四法說會變法會，今開盤空方傾巢而出，盤中一度重挫300多點，所幸AI、散熱族群挺身抗空，終場下跌134.19點或0.78%，收17030.7點守月線，成交值4317.46億元。值得注意的是，大盤扣除台積電，實則收漲22.23點。今日外資（不含外資自營商）賣超289億元，為今年來第2大；投信賣超26.7416億元，自營商買超30.2523億元。外資連2天調節總計342.68億元，本月來累計賣超暫時增至786.34億元。

在外資買超部分，仍然看好近期被認為是AI概念最強ETF 00878，00878受惠成分股權重前5名緯創、廣達、英業達、華碩、光寶科，清一色是AI相關，在大盤回跌之際仍然以上市以來最高價收盤，同時成為外資買盤冠軍；買超第2名則是業績轉好、股價仍在低檔的開發金，外資買超張數1.6萬張。

至於賣超部分，外資狂砍晶圓雙雄，第3名則是陷入雲豹甲車弊案的中興電，趁機倒貨1.7萬張名列第3。另外受到中國經濟不如預期，同樣大砍水泥雙雄亞泥、台泥，各自賣超1.3萬張、1.1萬張。

元富投顧認為，由於短線國際政經變數多、加上通膨仍存隱憂，使盤面資金輪動快速，台股未來將進入震盪整理格局，後續留意美國聯準會升息動向、新台幣匯率變化、日均量是否維持3500億元以上等，作為盤勢強弱參考。

外資買超前十名分別為：00878共20,919張、開發金16,362張、大亞7,292張、英業達6,097張、群創5,107張、遠傳4,576張、大同4,551張、京元電4,457張、南亞4,232張、富邦越南4,196張。

外資賣超前十名為：聯電24,159張、台積電23,121張、中興電17,812張、永豐金15,188張、中鋼14,131張、亞泥13,061,張、台泥11,767張、中工10,179張、光寶科9,980張、陽明9,922,張。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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