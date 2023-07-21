這波AI漲到什麼時候？專家：看這指標股

護國神山台積電（2330）股價重挫，拖累台股今（21）日開低，一度重挫305.76點，所幸華碩（2357）、緯創（3231）領漲穩AI軍心，促使盤中指數跌幅縮小，終場下跌134.19點，加權指數收在17,030.7點，險守萬七大關，成交量放大到4,317.465億元。

元富投顧表示，短線國際政經變數多、加上通膨仍存隱憂，盤面資金輪動快速，後市將進入震盪整理格局，投資人可留意美國聯準會升息動向、新台幣匯率變化、日均量是否維持3,500億元以上等，作為觀盤重點。

千金股世芯-KY（3661）以2,085元開出，一路上漲，終場收在最高點的2,230元，改寫歷史新高價位；目前台股有七千金，其中5檔股價都超過2,000元，包括信驊（5274）、世芯-KY、大立光（3008）、緯穎（6669）、力旺（3529）等。

AI漲勢什麼時候會結束？資深證券分析師呂漢威認為，「只要華碩續強，相關族群都會強」，因為華碩屬於NB廠，主機板周邊供應鏈，包括元件、機殼、外箱、散熱模組等都會受惠，華碩今日漲停可視為領頭羊，領頭羊沒轉弱就還會漲。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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