外資賣超289億 台股守月線 留意3變數

外資賣超289億 三大法人7/21賣超台股285億元

外資等三大法人周五（7/21）合計賣超台股285.89億元。包括外資與陸資賣超289.1億元；投信法逢高調節，賣超26.74億元；自營商自行買賣部分係買超15.84億元，避險部分係買超14.41億元，合計單日買超30.25億元。

（工商時報 數位編輯）

盤後》險守萬七周跌253點 震盪格局留意3因素

晶圓代工龍頭台積電(2330)二度下修今年營收展望，美股周四普跌、那斯達克及費半指數分別重挫2.1％及3.6％。台股今日受台積電重挫影響開低走低，加權指數一度重挫305.76點至16859.13點，失守「萬七」及月線關卡，隨後在買盤敲進下逐步回升，跌幅收斂近172點。

終場加權指數下跌134.19點、收於17030.7點，跌幅0.78％、險守「萬七」及月線，成交量增至4317.68億元。本周下跌253.01點、跌幅1.46％，周線紅翻黑。櫃買指數終場下跌0.59％、收於223.16點，成交量略降至963.26億元。本周下跌0.54％，周線同步由紅翻黑。

盤面各類股跌多漲少，以成交量較大的電腦及周邊設備飆漲逾5.2％獨強、資訊服務股漲逾2.5％居次，電機股漲逾1.2％。金融股小跌0.4％，成交量最大的電子股跌近1％。半導體股重挫逾2.5％、水泥股跌逾2％，數位雲端及觀光餐旅股齊跌近2％，表現明顯偏弱。

權值股跌多漲少，以廣達(2382)飆漲逾7.1％獨強，中信金(2891)及台達電(2308)漲近1％居次，南亞(1303)漲近0.5％。鴻海(2317)小跌近0.5％，權王台積電重挫近3.3％、日月光投控(3711)跌逾2.6％，聯電(2303)及聯發科(2454)分跌近2％及1.5％，表現明顯偏弱。

元富投顧認為，由於短線國際政經變數多、加上通膨仍存隱憂，使盤面資金輪動快速，台股未來將進入震盪整理格局，後續留意美國聯準會升息動向、新台幣匯率變化、日均量是否維持3500億元以上等，作為盤勢強弱參考。

（時報資訊 林資傑）

台積電挫逾3%回測季線 台股下跌134點週線收黑

美股好壞參半，台積電今天股價跳水，指數今天開低走低，早盤一度失守16900點，在AI概念股支撐下，尾盤跌勢收斂，收盤下跌134.19點，收在17030.70點；週線收黑，單週下挫253.01點。

台股今天收盤下跌134.19點，收在17030.70點，跌幅0.78%，成交量新台幣4317.46億元。

台積電昨天在法說會二度下修今年營運目標，今天股價跳水，最低一度下挫到557元，跌幅3.7%，終場收在560元，下跌19元，跌幅3.28%，回測季線支撐551元，其他包含聯電、聯發科終場皆跌逾1%。

AI相關族群今天持續受到資金青睞，華碩盤中上漲30元拉漲停，漲停價333元，英業達、技嘉、廣達也在買氣助攻下，終場皆漲逾半根停板。

緯創在資金拉抬下，尾盤上漲13元攻漲停，漲停價147.5元，高價股緯穎終場也強彈9.21%，收在2075元，上漲175元。同樣具備AI概念的電機機械類股東元今天也聚集人氣，終場上漲5.1%，收在55.6元，上漲2.7元。

(中央社)